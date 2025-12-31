跨年前夕怒吼！大城鄉上百村民持鋤抗議風機進逼聚落 要求彰品風電立即停工
跨年前夕，彰化縣大城鄉台西村民人心惶惶、憤怒不已。上百位來自台西村、西港村、東港村、頂庄村、公館村等地的居民，於近日聚集在彰品風力發電股份公司正在施工的JN10號風機預定地（大城鄉台西段179、180地號），手持鋤頭表達強烈抗議，痛批業者未遵守「遠離聚落」承諾，說話不算話、毫無誠信，要求業者立即停工，並呼籲政府徹查是否涉及資料登載不實或黑箱作業。
本次抗議行動出席者包括大城鄉反風機自救會、大城鄉守護土地聯盟、彰化縣環境保護聯盟，以及西港村長許讓出，大城鄉鄉民代表李建和、陳何男、洪順天，彰化縣議員洪子超、張國棟，彰化縣議員參選人謝淑如等人，現場聚集上百位民眾，氣氛激動。
居民指出，依今年環境部審查資料，大城鄉日威風力發電機組單機容量4.26MW，葉片直徑約140公尺、輪轂高度99公尺，整體高度接近170公尺，約等同56層樓高。然而，JN10號風機塔架中心距離羊舍僅210公尺、雞舍250公尺，距台西村聚落約350公尺、頂庄聚落約470公尺，嚴重威脅居民生活與農牧生產環境。
居民並指出，今年已完工並開始運轉的JN02號風機，距台西村聚落約900公尺、頂庄村約1100公尺，但居民夜間已清楚聽見「呼、呼、呼」的風切噪音，嚴重影響睡眠與日常作息。加上地方多為三合院建築，宛如漏斗，容易聚集並放大聲音，居民已難以忍受風機長期運轉所造成的噪音危害。
回顧2023年2月16日，彰品風電曾於大城漁會二樓召開施工說明會，謝依鳳立委辦公室、大城鄉代表、村長及居民皆到場反對風機緊鄰聚落設置。當時業者提供的資料相當粗糙，未清楚說明地號、民宅距離、機組型號、葉片直徑及高度等關鍵資訊，並承諾將再辦地方說明會及現勘，卻始終未兌現，風機卻已動工，引發地方質疑是否涉及不法或行政黑箱。
對此，縣府經濟暨綠能發展處表示，依《電業法》規定，裝置容量2MW以上發電業之籌設、施工及電業執照，屬經濟部能源署權責，縣府已將民眾訴求轉達能源署，並呼籲業者善盡企業社會責任，以負責任態度與地方民眾、環保團體溝通，傾聽合理訴求，落實敦親睦鄰，才能在綠能發展與居民權益、地方生態之間取得共存共榮。
