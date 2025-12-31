跨年前夕魂斷輪下 女大生「載同學吃午餐」撞貨車不治

女大生與貨車發生碰撞遭輾，頭部重創不治。（圖／翻攝畫面）





等不到2026年。台中某大學一名大三鄭姓女學生，今（12月31日）中午載男同學外出用餐，卻在距離校園5分鐘車程的路上與貨車碰撞，鄭女頭部重創，搶救後宣告不治。

警方表示，鄭女當時在霧峰區乾溪東路往四德路方向行駛，卻於中午12時03分，在乾溪東路近乾溪路138號處與同向貨車發生碰撞。消防救護到場發現鄭女頭部重創，失去生命徵象，立即送亞洲大學附設醫院搶救，可惜鄭女仍於下午13時40分宣告不治。

校方表示對此發表聲明哀悼，並向家屬致上最沉痛的致哀，同時啟動校安應變機制，由教官、導師前往醫院全程陪伴家屬，後續將全力協助處理後事，以及加強校園交通安全宣導與學生心理諮商輔導。詳細車禍肇事原因及責任歸屬，交由警方調查釐清。

更多東森新聞報導

多次留言「暗殺賴清德」 高雄男下場慘了！恐嚇公眾罪送辦

東森陪你跨年／新北跨河煙火警犬隊出動！萌翻粉絲：好可愛

他想借錢借不成！竟持利器砍老闆全家 3人受傷

