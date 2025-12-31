跨年前天人永隔！彰化失智翁「神秘失蹤10日」陳屍排水道 家屬認屍崩潰

記者林意筑／彰化報導

警方與消防、民間救難單位連日搜救。（圖／翻攝畫面）

彰化一名74歲陳姓老翁，20日晚間出門後即下落不明，家屬表示，當晚6時許還有看到陳翁坐在客廳，事後卻遲遲未回家，緊急向警方求助協尋。警方獲報後展開調查，事後消防、民間救難單位也加入連日搜救，搜救第10日時，有民眾在彰化市彰泰三街排水道內發現老翁身影，但已明顯死亡，家屬認屍時悲痛萬分。

經調閱監視器發現，陳翁往和美大肚溪方向前進。（圖／翻攝畫面）

本月20日晚間6時許，陳翁因不明原因從住家獨自外出，卻整晚未返家，家屬四處找人都無果，只好通報警方協尋，經調閱監視器發現，陳翁離家時身穿米色外套、深藍色長褲，並往和美大肚溪方向前進，事後未再發現行蹤，離奇消失。

警方及消防、民間救難團體紛紛前往荒地、果園及樹叢中找人。（圖／翻攝畫面）

陳翁失蹤的消息曝光後，彰化、和美警方及消防、民間救難團體紛紛加入搜索，連日前往荒地、果園及樹叢中找人，甚至還出動空拍機、搜救犬搜尋，卻仍未能發現陳翁。

警方在彰泰三街排水道內尋獲老翁遺體。（圖／翻攝畫面）

29日上午，彰化警分局泰和派出所員警及搜救協會，棄而不捨再度進入彰泰三街排水道搜尋，驚見一名男性倒臥在地，直覺是失蹤老翁，緊急通知家屬前往認屍，經比對與家屬相認，確定是失蹤10天的陳翁，家屬痛哭失聲，無法與陳翁一同團圓跨年，讓在場所有人員鼻酸。

