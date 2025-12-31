跨年前悲劇！台中20歲女大生捲車底身亡

2025年12月31日，台中市霧峰區發生女大生車禍，傷重不治。讀者提供



跨年前悲劇。台中市20歲鄭姓女大生今（31）日和男同學要去吃午餐途中發生交通事故，與同向的大貨車發生碰撞，鄭女捲入車底，送醫不治。霧峰警分局員警到場測量，釐清肇因。

警方調查，鄭姓女大生騎機車載乘客林姓男同學，沿乾溪往北方向行駛，兩人當時正要去吃午餐，卻不明原因與同向前車卓男(44歲）駕駛大貨車發生碰撞，女大生和男同學均受傷送醫。

事故發生在31日中午12時3分，女大生送抵亞大附屬醫院時，明顯頭部外傷及血胸症狀，呈現OHCA狀態，於13點16分宣告不治。

詳細肇事原因，將送交通警察大隊分析研判。警方呼籲用路人應注意前方狀況、保持安全距離，以維人車安全。

