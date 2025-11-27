跨年前最後衝刺！ 「3生肖」財運爆發 年底有機會發財
2025倒數30天，命理師小孟點名3生肖年底財運旺盛。屬蛇者靈感大開，能在資訊雜亂中找到賺錢方向，並獲關鍵人脈助攻；屬兔者續航力強，易遇貴人、合作與投資好機會，財源不費力上門；財運最強為屬虎者，行動力爆棚，只要看到機會就能迅速卡位，年終獎金與額外酬勞可望上門。
第三名：蛇
屬蛇的朋友最後一個月，財運會像「靈光乍現」一般，許多原本想不通、看不懂的賺錢方向，突然就會變得超清楚，這個月你的創意特別旺，越是別人覺得怪、覺得冷門的點子，越能從中獲得價值所在，加上年底資訊量爆炸，反而能「亂中有序」找到很快致富方法，人際關係上也會出現關鍵人物，不是送財、就是給機會，甚至一句話就能讓你「茅塞頓開」看到新的賺錢商機。
第二名：兔
屬兔的朋友年底就像加滿電一般，續航力十足，做事更穩、更準、抓到平衡，這個月特別容易遇到好的機會，像是貴人引薦工作，或者突然有合作機會，或剛好撞見划算的投資訊息，都是不費吹灰之力就能獲得實際收益的類型，越願意接觸人、越願意溝通，財源就越容易滾滾來。
第一名：虎
屬虎的朋友年底就像被打開升級模式，一路往上衝，這個月行動力特別猛，只要見到一點賺頭的跡象，就會立刻出手，因為這種超強執行力，就能搶先卡位取得先機，工作表現也容易被看見，臨時獎金、年終加碼、額外酬勞，都有機會回應到你的身上！
（封面圖／翻攝photoAC）
