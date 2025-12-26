跨年前最後週末迎盛事 2025草屯聖誕煙火嘉年華登場

「2025草屯聖誕煙火嘉年華」將於12月27、28日兩天，在跨年前最後一個週末於草屯鎮酷比親子運動公園舉行，活動結合星光演唱會、聖誕市集與大型煙火秀，為年終草屯觀光再添亮點。

晚會首日邀請多組人氣歌手輪番演出，包括男團FEniX、偶像歌手CN吳承恩、新生代歌手ZORN鍾卓融接力炒熱氣氛，並由安心亞擔綱壓軸，帶來舞蹈與新歌組曲演出，晚會最後將施放約10分鐘煙火。

第二天的星光演唱會，則由「草屯之光」嘻哈團體草屯囝仔壓軸登場，並邀請AKB48 Team TP、阿蘭AC、聖恩同台演出，活動最終也將施放長達15分鐘的煙火秀，為嘉年華畫下璀璨句點。

南投縣政府觀光處表示，草屯九九峰氦氣球樂園預計於明年初試營運，縣府希望透過與草屯鎮合作舉辦聖誕煙火嘉年華，提前為「2025南投花卉嘉年華」暖身，也感謝交通部觀光署對系列活動的支持，共同推動冬季觀光熱潮。

活動兩天自午後起展開，現場規劃美食與文創主題市集，民眾於會場消費滿額可兌換好禮，於草屯周邊合作店家消費也能至現場兌換紀念品，透過多元回饋吸引各地遊客到訪。

12月27日下午3時起，將由14組草屯在地學校與團隊揭開序幕，包括長笛演奏、舞龍、柔道、太鼓、空手道、獨輪車及多所國小帶來的舞蹈演出，展現草屯豐富的藝文能量。

草屯鎮長簡賜勝表示，此次活動為草屯鎮公所與縣府首度合作舉辦的聖誕主題活動，感謝縣長許淑華對地方觀光與民生發展的支持，整體舞台與規模比照大型跨年晚會，期盼吸引全國民眾走進南投、認識草屯，體驗南投縣第一大鎮的文化魅力。