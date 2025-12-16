跨年前最後一波桃花！4大星座感情動向曝光，關係有機會明朗化

跨年進入倒數階段，不少人也開始在意感情是否會有變化。從整體運勢來看，金牛座、獅子座、天蠍座、雙魚座在年底前，感情狀態都有轉動的跡象，有人悄悄靠近，有人終於把話說清楚，互動不再停在原地。

金牛座：有人默默關心，互動慢慢累積

金牛座在感情上向來被動，就算有好感，也多半選擇觀察、不急著表態。跨年前，身邊可能出現對你特別留意的人，關心藏在日常小事裡，互動不張揚，但持續出現。這段關係未必一下子明朗，卻有機會在穩定相處中慢慢累積信任。

獅子座：曖昧狀態鬆動，關係走向明確

獅子座今年在感情上容易卡在曖昧階段，進一步或退一步都不太確定。接近跨年時，這樣的狀態有機會被打破，對方可能給出更清楚的回應，讓關係不再模糊。原本的猶豫與等待，也因此告一段落。

天蠍座：防備放下，開始願意交流

天蠍座對感情一向謹慎，特別是在受過傷之後，更不輕易敞開心房。跨年前，可能遇到聊得來、能安心對話的人，不需要多解釋，就能理解彼此的想法。這樣的互動，讓天蠍慢慢放下戒心，關係自然拉近。

雙魚座：被細節觸動，重新感受到心動

雙魚座今年對感情較為保留，曾因付出沒有得到回應而退縮。接近年底時，可能因為一句關心、一個貼心的舉動，再次被觸動。這樣的心動來得不張揚，卻讓人重新意識到，自己並沒有對感情失去期待。

整體來看，這4個星座在跨年前，感情狀態都有變化的空間，未必轟轟烈烈，但關係是否前進，答案會比之前更清楚。

