跨年前機車雙載吃午餐！台中女大生撞貨車喪命 校方：哀痛不捨

亞洲大學20歲鄭姓女大生騎車碰撞大貨車，頭部重創送醫不治。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 即將跨年之際，台中發生憾事，今日中午一名亞洲大學外文系鄭姓女大生騎機車載男同學外出吃午餐，不料才出校門5分鐘就與一輛同向貨車發生碰撞，鄭女頭部重創，經送醫搶救仍回天乏術，校方表達深切哀悼，強調將會陪同學生家屬處理善後事宜。

就讀亞洲大學外文系三年級的20歲鄭姓女大生，今日騎車載20歲林姓男同學外出吃午餐，剛出校門不到5分鐘，於乾溪東路發生車禍，當時前方大貨車因會車減速，鄭姓女大生疑因煞車不及追撞大貨車，導致頭部重創，當場失去生命跡象，送醫搶救不治。

後座的男同學無大礙，但是嚇壞、呆坐在現場，詳細車禍肇事原因及責任歸屬，正由警方進一步調查釐清。

亞洲大學指出，深感哀痛不捨，並向家屬致上最沉痛的哀悼與慰問，事故發生後，學校第一時間啟動校安應變機制，由學安中心教官、系上導師即刻趕赴醫院協助處理，並全程陪同學生家屬，提供必要協助與關懷。除全力協助家屬善後事宜外，亦將加強校內交通安全宣導與同儕諮商輔導，免憾事再度發生。

