跨年前發生3死攻擊！蔣萬安：全力追究法律責任

台北市長蔣萬安稍早接受訪問時，強調即刻要求警察各單位加強維安、巡檢機制，也將全力追究後續法律責任。（圖／東森新聞）





今（19）日下班時間捷運台北車站、中山站發生重大攻擊，27歲的男子張文持刀、煙霧彈攻擊，造成3人死亡，死者包含張文。對此，台北市長蔣萬安稍早接受訪問時，強調即刻要求警察各單位加強維安、巡檢機制，也將全力追究後續法律責任，還給傷者、亡者公道，另也將針對接下來的大型活動，全面提升警力戒備。

蔣萬安表示，市府已緊急召開了跨局處的會議，即刻成立「1219台北市緊急維安應變專案小組」，並由他親自主持跨局處會議，隨時彙整最新狀況。

廣告 廣告

蔣萬安指出，關於醫療救援方面，已即刻給予救助，也親自前往台大、馬偕、新光醫院慰問家屬，後續將提供家屬心理、法律等相關協助；再來也即刻要求警察各單位，加強維安及巡檢機制，針對台北車站等人潮聚集處，全面提升巡邏，每日動員70名的警力，也會向中央警政署請派85名的維安警力，另一方面，目前了解嫌犯在最後逮捕過程中畏罪跳樓，也已經確定死亡，後續警察局也會全面深入進行相關後續調查。

對於民眾遭到隨機攻擊身亡，蔣萬安指出，其中一名為捷運公司的保全，他已於台大醫院向死者的太太慰問，非常心痛，後續除了捷運公司、相關單位給予全面的慰問協助，此時此刻還是要對於願意挺身而出、富有正義感、仗義執言的民眾，給最高的肯定。至於賠償問題，蔣萬安表示，法務局已確認啟動各項後續法律作為，一定全力追究各項責任，也會還給傷者或亡者公道。

由於再過不久就要跨年了，年底也有許多大型活動，蔣萬安表示，關於接下來各項的大型活動，會全面提升各項警力及相關戒備，警察局這邊都會做縝密周延的規畫，強調大型活動會以高標準來進行相關維安。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／北市捷運煙霧彈攻擊 蔣萬安公布凶嫌身分

女清潔員「幾乎全碎」 殯葬業者表揭15小時修復的過程

快訊／北捷M7出口疑遭人丟煙霧彈！民眾驚喊：失火

