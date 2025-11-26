跨年前都等不到冷氣團？賈新興：今年「暖冬」機率高

記者柯美儀／台北報導

氣象專家預估，冷氣團從現在一路到跨年前出現機率偏低。（示意圖／資料照）

冷空氣雖一波波南下，但強度始終停留在東北季風等級，氣象專家賈新興指出，今年入冬「首波冷氣團」出現機率偏低，從現在一路到跨年前都不太可能現身。主要原因是北方冷空氣發展受全球暖化影響、南下訊號偏弱，加上海溫仍偏暖，使冷氣團難以形成。

氣象署將「冷氣團」分級，「大陸冷氣團」為台北低溫降至12–14 度、「強烈大陸冷氣團」為10–12度，若低溫降到約10度以下，則定義為「寒流」，東北季風則是台北日最低溫高於14度。

氣象專家賈新興表示，今年入冬首波冷氣團出現機率偏低，主要受全球暖化影響，即使北方冷空氣有發展，南下訊號仍偏弱，使得冷氣團形成困難。觀察短期預報，未來10天東北季風仍會陸續襲台，但周邊海水溫度偏暖，冷空氣要形成冷氣團的難度較高。

賈新興指出，以目前資料看來整個12月甚至跨年前，台灣氣溫大多以「正常偏暖」為主，有機會出現暖冬。不過近期因東北季風搭配「輻射冷卻」，清晨仍可能出現11、12度的低溫，民眾需留意早晚溫差變化，並適時增減衣物以應對氣溫起伏。

近期因東北季風搭配「輻射冷卻」，早晚氣溫偏低。（圖／氣象署提供）

