跨年前驚傳墜樓！台中某醫院女慘死人行道 身分非病患

台中市一間醫學中心於2025年12月31日下午驚傳墜樓事件。一名56歲女子不明原因墜落至人行道。女子經送醫搶救後仍宣告不治，警方仍在釐清墜樓原因及事發經過。

目擊民眾表示，他在行經過醫學中心外人行道時，突然目擊人從高處墜下，連忙向院內醫護人員求助。醫護人員雖迅速趕抵現場進行搶救，但女子全身有多處骨折，送醫後仍宣告不治。

據《自由時報》報導，警方初步調查指出，這名56歲女性並非該醫院的住院或就診病患，警方也已聯繫家屬了解女子動機。目擊者在社群平台發文表示，親眼目睹意外，讓她身心受到驚嚇，「腦袋一片空白，整個人發抖」。她在警方說明事發經過前，還先去拜拜、收驚，直喊「心理真的好難受」。

至於詳細事發原因及是否涉及其他因素，仍待檢察官相驗後進一步釐清。

