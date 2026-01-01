跨年助攻！新北捷運年運量破3千萬人次 環狀線發揮轉乘效益

跨年夜雙北接力放煙火，新北捷運公司1日宣布，統計至民國114年12月31日跨年夜收班為止，114年全年總運量正式突破3009萬人次大關。（圖／新北捷運公司）

跨年夜雙北接力放煙火，新北捷運公司1日宣布，統計至民國114年12月31日跨年夜收班為止，114年全年總運量正式突破3009萬人次大關，年末最後幾日受到天候影響，但在穩固的通勤基本盤與跨年剛性轉乘需求支撐下，新北捷運三線環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌創下公司營運以來歷史新高。相較113年全年的2135萬人次，整體成長幅度超過40％。

新北捷運公司分析，雖然12月31日跨年夜受東北季風與降雨影響，但民眾參與活動的熱情絲毫不減。淡海輕軌單日運量仍達到歷史次高的3.6萬人次，顯示淡海新市鎮生活圈成形及觀光活動的吸引力；環狀線發揮強大路網轉乘效益，單日疏運9萬人次；安坑輕軌則在通勤與接駁需求帶動下，單日運量達8千人次。

值得一提的是，為紓解跨年尖峰人潮，新北捷運公司特別將安坑輕軌3列正在淡海機廠進行相容性驗證的列車，在最尖峰時刻投入疏運任務，成功提升運能，讓更多旅客在風雨中也能順利返家。

回顧114年，環狀線雖0403震災影響，但在修復完成與班距優化後，運量呈現「V型反轉」，全年服務超過2204萬人次，是推動整體成長的主引擎。淡海輕軌受惠於淡北生活圈成形，全年運量穩定成長突破601萬人次；安坑輕軌亦展現營運成效，透過通勤向的「小資卡」推出與持續經營，全年運量站穩203萬人次大關，年增幅顯著。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，突破3000萬人次是重要的里程碑，展望115年，將持續優化班距、提升服務品質，並透過更多元的行銷活動，鼓勵民眾多加利用大眾運輸。

