跨年北台灣濕涼！元旦夜後冷氣團報到 低溫跌破10度

迎接2025年最後一週，明（29）日天氣將短暫回溫，週二（30日）起東北季風漸增強，跨年夜（31日）與元旦（1月1日）北東雲多局部有雨，中南部則要留意日夜溫差。週五、六（2、3日）冷氣團報到各地轉冷，台南以北、宜蘭低溫下探11至14度，局部地區更可能跌破10度，全台要注意保暖。

氣象署說明未來一週天氣重點，週一（29日）氣溫稍回升，基隆北海岸、宜蘭、雙北山區易有雨，且有局部大雨機率，桃園以北、花東地區、竹苗山區也有局部短暫雨；中南部則多雲到晴為主，清晨容易有霧或低雲，開車通勤須注意能見度，早晚偏涼，日夜溫差大。

週二（30日）西半部留意晨霧，新竹以北、東北部有短暫雨，苗栗、花東、恆春偶有局部雨，中南部依然多雲到晴，日夜溫差較大。

跨年天氣（31日至1月1日）部分，受到東北季風影響，北、東部雲多局部有雨，若要看曙光得碰運氣，體感上濕涼，戶外跨年建議穿著防風防水外套。背風面的中南部天氣相對穩定，但要注意日夜溫差偏大，夜間活動仍要記得帶件外套，以免著涼。

元旦夜後，週五、週六（1月2、3日）冷氣團報到各地轉冷，氣溫將明顯下降，台南以北、宜蘭低溫普遍下探11至14度，局部地區可能低於10度，花東高屏低溫約14至16度，各地都會「冷得很有感」，務必要做好保暖準備。

