跨年北捷運量衝破251萬人！較去年多1.7萬

▲今年受上班日、濕冷天氣影響，加上日前發生北捷無差別攻擊事件，信義區在下午4點至6點間人潮仍明顯少於去年。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 2025年最後一天，雖然越晚越低溫，加上明顯降雨，並未澆熄民眾的熱情，為了載運跨年人潮，台北捷運自31日清晨6時起，展開連續42小時不收班的馬拉松營運。根據北捷最新數據，截至跨年夜22時，捷運全線總運量已飆破 251.3萬人次，較去年（2024）同時段成長約1.7萬人次，顯示即便氣溫偏低，民眾仍願意出門迎新年。

不過，受到東北季風與降雨影響，今年台北市政府周邊人潮分配出現變化。根據統計，市政府、國父紀念館、101世貿及象山等4站，16時至22時的運量為14.6萬人次，較去年同期減少了2.7萬人次。

隨著煙火施放時間逼近，北捷強調目前營運狀況正常，並視各站人潮狀況彈性滾動加開班次。並提醒煙火散場時呼籲民眾嚴格遵守「分線搭乘、3線離場」的策略，避開排隊熱點。現場工作人員也已進駐月台、請民眾配合引導，在平安順暢的交通安排中，迎接新的一年。

