跨年北東有雨、見曙光機率低 冷氣團元旦報到

受東北季風影響，今（31）日天氣不穩定，桃園以北及宜蘭地區有短暫陣雨，民眾外出跨年須攜帶雨具。根據氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」預報，元旦起冷空氣明顯增強，週五（1月2日）局部地區恐達寒流門檻。

跨年夜北東有雨 全台氣溫偏低需注意保暖

今日北部及東北部天氣稍涼，高溫約20度，其他地區24至26度，西半部及東北部低溫14至17度，花東地區約19度，近山區、空曠地區及縱谷內氣溫還會更低一些，中南部日夜溫差大，建議民眾適時增添衣物。

廣告 廣告

跨年夜北部及東半部雲量相對偏多，有局部短暫雨，尤其基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具。新竹、苗栗為多雲天氣，局部可能飄雨，中部以南及花東地區則為多雲到晴，雖然降雨範圍有限，但各地夜間氣溫偏低，提醒外出活動務必注意保暖。

元旦強烈冷氣團報到 高山不排除降雪

至於新年第一道曙光，北東受到雲雨攪局，見到曙光機率較低，中南部及澎湖、金門地區則有機會見到曙光。元旦起冷空氣顯著增強，形成強烈大陸冷氣團，苗栗以北及宜花地區為陰時多雲有短暫陣雨，中南部及台東多為晴到多雲。3000公尺以上高山不排除有零星降雪機會，氣溫方面，北部及宜蘭白天高溫約17至18度，夜間將明顯轉冷。

跨年夜北東有雨，中南部及澎湖金門有望見到曙光。（圖／翻攝自中央氣象署）

週五低溫探10度以下 局部恐達寒流門檻

週五持續受冷氣團影響，全台天氣寒冷，北部、東北部及東部為陰時多雲，迎風面仍有局部短暫降雨，中南部天氣較穩定。中北部高溫僅14度左右，夜間及清晨低溫可降至10至13度，竹苗地區甚至可能出現8度左右低溫。氣象預報指出，若輻射冷卻明顯，局部地區不排除達到寒流等級。

週末逐步回溫 下週另一波冷空氣南下

週六、週日（1月3、4日）冷氣團逐漸減弱、水氣減少，北部及東部仍為多雲天氣，其餘地區轉晴到多雲。白天氣溫小幅回升，但清晨仍維持低溫。下週初仍有冷空氣南下的機會，不排除再達冷氣團甚至寒流等級，民眾務必做好保暖。