跨年北部有雨！氣象專家揭「觀賞101煙火」攻略：5地點最佳

【緯來新聞網】2025年即將進入尾聲，許多人安排到台北101看煙火跨年。氣象專家林得恩指出，有沒有下雨非常重要，此外也要考量環境風場，選擇正確的位置，就有機會觀賞到清晰的煙火。

許多人跨年會選擇觀賞台北101煙火。（圖／北市政府工務局大地工程處提供）

國立台灣大學大氣科學博士林得恩今（29日）在臉書粉專「林老師氣象站」分享，觀賞101跨年煙火可以分成2種不同情境，假如沒下雨，環境風場就變得非常關鍵，包含風向及風速。基本的口訣，站在「上風處」看煙火，畫面最乾淨；站在「下風處」，容易被煙霧蓋住。



林得恩分析，12月31日至2026年1月1日清晨，台北地區受東北季風南下影響，環境的中低層（地面至1500公尺）風向應在東北風至偏東風之間，風速則在3至8m／s之間；初步判斷煙霧會往西南到偏西方向飄移，因此最佳觀賞方位以101的東側、南側最推薦；國父紀念館南側草地、象山中低段平台、世貿三館外圍及吳興街、福德街一帶高處都是較佳選擇。



然而，如果不幸下雨，雨水和厚雲層都會降低觀賞煙火的清晰度，尤其是高空煙火容易被雲層蓋住，嚴重影響視覺的能見度，這時雨勢大小比風向來得更為重要，近距離觀賞勝過高視角遠處眺望佳。



根據今晨歐洲EC-AIFS數值模式模擬結果顯示，今年跨年夜到明年元旦，台北的天氣以多雲短暫雨發生機會較大，氣溫會在攝氏15至18度之間，所以建議觀賞101跨年煙火，可以選擇在101的東側、南側，備雨具、近距離觀賞最佳。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

陳零九宣布下半年推個人專輯 新曲霸榜取樣吳克群〈為你寫詩〉

王心凌太拼了！穿10公斤禮服開唱 無預警宣佈10月好消息