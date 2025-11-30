跨年卡司哪縣市強？台東3大歌后齊聚 網卻喊嘉義贏麻了

2025年跨年晚會卡司陸續公布，引起網友討論。（示意圖／翻攝自pexels）





2025年迎來最後一個月，各地跨年晚會也進入最後衝刺，各地紛紛公佈重磅卡司，台北邀請到畢書盡、美秀集團、李千娜等獨家陣容，各縣市演出名單也毫不遜色，掀起網友熱烈討論，更有人發文詢問「今年跨年卡司誰最強？」留言區竟一面倒指向台東。

原PO在Dcard閒聊版發文「今年跨年卡司誰最強」，並列出台北「2026台北最HIGH新年城」演唱卡司：Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣、王ADEN、蔡健雅、韋禮安、李千娜、美秀集團；桃園則邀來徐若瑄、温嵐、陳勢安、蕭秉治、HUR+、黃宣、J.Sheon、派偉俊、冰球樂團，各個都是高人氣歌手與樂團。

此外，各縣市跨年卡司也陸續曝光，嘉義市祭出重量級陣容，包括韓國女星頌樂與金曲歌王蕭煌奇。而最讓網友震撼的則是台東卡司，張惠妹、A-Lin、玖壹壹、Miss Ko葛仲珊、持修、戴愛玲、葛西瓦、SAYA張惠春、桑布伊全到齊，讓原PO驚呼：「台東這次很強欸！」

貼文發出後網友們紛紛留言，「台東A-Lin、阿妹、愛玲三大鐵肺歌后集結也太嗨」、「台東強的沒朋友了」、「我這幾年都看台東，幾乎都實力派歌手」、「台東有阿妹跟A-lin怎麼輸？」、「台東擠爆了」、「其實這樣看起來好像真的台東最強」、「有阿妹、A-Lin就是神」。

另外也有人提出不同看法，「不得不說，身為嘉義人，嘉義今年真的贏麻了」、「這次嘉義可以說是歷年來最熱鬧的」、「頌樂去嘉義是大才小用吧」、「嘉義有錢請人了，終於可以在嘉義跨年了」、「從沒去嘉義跨過年，要為了金容仙衝過去了！」。



