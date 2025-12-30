跨年去哪玩？看台北101煙火不用人擠人，「叢林開始」頂樓酒吧、必勝客歡樂吧開吃

（圖／業者提供）

跨年要去哪裡玩？信義區出現兩種截然不同、卻同樣吸引人的夜生活風景。一邊是在高空叢林裡，把露營與派對揉進夜色的全新場域；另一邊，則是把跨年煙火、熱騰騰比薩與啤酒一次收進室內視角的經典餐飲空間。

位於 ATT 4 Fun 頂樓的「叢林開始酒鬼超市 JUNGLE PLAY TAIPEI」，來自曾在輕奢懶人露營市場累積經驗的團隊。不同於多數夜店或酒吧對於服裝、消費與預約的隱形門檻，這個新品牌反而選擇把「夜生活」做得更像日常——免門票、免包廂費、免預約，走進來就像逛一間深夜超市。

「叢林」不是裝飾，而是一種狀態。大量植栽與不鏽鋼線條交錯的室內空間，讓都會感與自然意象並存；戶外區則像被偷渡進城市的露營地，燈串、帳篷與木質元素讓人暫時忘記自己站在信義區的高樓頂端。選酒方式也刻意去除儀式感，想喝什麼自己拿，甚至可以動手調酒，夜晚的主導權重新回到個人手上。

這樣的空間設定，也讓社交變得更有彈性。你可以只是來坐著聊天，也可以加入燒烤、水煙或互動遊戲桌；現場 DJ 與演出不再是被仰望的舞台，而是陪伴夜晚流動的背景聲。今年跨年檔期，現場更安排多組音樂卡司輪番登場，加上正對台北 101 的視角，讓這裡成為少數能在派對氛圍中「近距離看煙火」的場域之一。

另一種跨年選項，則是把「熱鬧」收進室內，「必勝客歡樂吧」光復餐廳店今年再次推出詢問度極高的「101 煙火景觀席」，不用在戶外吹風，也不必提早卡位，透過大片玻璃窗，台北 101 的跨年煙火成為餐桌旁最盛大的背景。

除了煙火，歡樂吧本身也在今年完成空間改裝，轉為更現代的美式風格。自助餐檯維持高密度選項，現烤比薩、義大利麵、烤雞、沙拉與甜點全數供應，讓聚餐不必為「要點什麼」傷腦筋。為了呼應年底聚會需求，現場更加入生啤暢飲方案，啤酒與熱食交錯，構成一種很台北、也很年底的紓壓節奏。

值得一提的是，必勝客私廚系列高人氣口味「經典費城起司牛肉比薩」也限量進駐歡樂吧！「必勝客歡樂吧」全店共180席，煙火景觀座位席次有限，12月30日下午兩點開始於必勝客光復餐廳店開放現場訂位。

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

