跨年又濕又冷！元旦強烈冷氣團南下 北台灣低溫下探13度

生活中心／游舒婷報導

今（31）日受東北季風影響，北台灣天氣不穩定，桃園以北及宜蘭降雨明顯且持續，大台北山區與宜蘭有局部大雨，基隆北海岸更出現局部豪雨。氣溫方面，北部及宜蘭高溫僅18至19度，感受偏涼，其餘地區高溫約24至26度。

元旦強烈大陸冷氣團南下。（圖／資料照）

跨年夜風向轉為北北東風，北部及東半部雲量偏多，仍有局部短暫降雨，尤其以基隆北海岸、大台北山區及宜蘭雨勢較明顯。中南部則為多雲到晴。夜間氣溫偏低，西半部及宜蘭低溫約16至18度，提醒注意保暖與防風。

明（1）日元旦強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫進一步下降。白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東約21至24度，南部約25至26度；入夜後，中部以北及宜蘭低溫下探13至14度，南部與花東約16至18度。

降雨方面，基隆北海岸與大台北山區仍有降雨並有局部大雨機率，桃園以北及宜蘭有短暫雨，其他地區多為多雲到局部短暫雨天氣。

