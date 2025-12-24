跨年取消風波延燒！網友直言比事件更驚訝的是 不認識王ADEN

記者林宜君／台北報導

歌手王ADEN日前受邀前往桃園一所高中，參與校園聖誕演唱會演出，卻在表演途中出現突發狀況。一名女學生在歌曲進行時，疑似被社團老師示意上台，隨後未經預告跳上舞台，對王ADEN的歌曲進行solo表演，王ADEN當場蹲下臭臉態度惹來網友不滿。相關畫面曝光後迅速在社群平台引發熱議。

演出結束後，王ADEN透過影片說明當天狀況，表示當天下雨影響動線，「前面其實沒有大跳」。（圖／翻攝自李友廷 IG）

演出結束後，王ADEN透過影片說明當天狀況，表示當天下雨影響動線，「前面其實沒有大跳」，原本計畫在歌曲後段、進入「雙重」段落時，再進行較大幅度的solo演出，將氣氛推向高潮，卻因女學生突然上台而被打亂節奏。他坦言當下情緒受到影響，表情管理不佳，事後回看也反省自己應該有更成熟的處理方式。

原本計畫在歌曲後段、進入「雙重」段落時，再進行較大幅度的solo演出，將氣氛推向高潮，卻因女學生突然上台而被打亂節奏。（圖／翻攝自王ADEN IG）

王ADEN在影片中自省表示：「所以呢，我就不應該這樣子，我應該要……還是個壞人？」隨後也補充強調並非責怪女學生，「其實妳跳得很不錯，沒關係，love you。」希望外界不要誤會他的本意。事件曝光後，網路意見呈現兩極。有網友力挺王ADEN，認為校方與現場控管明顯失當，未尊重表演者專業；也有聲音質疑他拍片說明的方式，認為形同對未成年學生進行公審，掀起爭議。

王aden道歉後仍引起部分網友反彈。（圖／翻攝自Threads）

該名女學生事後在Threads發文致歉，表示原本被安排在台下跳舞，卻因現場音量過大而會錯意，加上對歌曲的喜愛與一時衝動，才誤上舞台，並非刻意搶鏡或破壞演出。她在文中多次向學校、老師及王aden道歉，坦言對自己的不尊重行為深感抱歉。

此事引發網友大量議論，表示：「只有我不知道王ADEN是誰嗎」。（圖／翻攝自Threads）

風波持續延燒，部分網友進一步發起抵制聲浪。相關單位表示相當重視台北跨年晚會藝人形象，決定取消王ADEN今年台北跨年晚會的演出安排，後續影響仍待主辦單位與藝人團隊進一步說明。此事引發網友大量議論，表示：「只有我不知道王ADEN是誰嗎」、「比起取消跨年演出，我疑惑的是他哪位？」、「放心吧，大概99%的人都剛認識他3到5天」、「居然紅到要唱跨年！」、「我已經知道他三天有了」。

