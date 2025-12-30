跨年叫外送注意！2大平台「暫停服務至03:00」 管制時間一次看

生活中心／賴俊佑報導

2大外送平台將配合台北、高雄管制時間暫停服務。(圖／資料圖)

跨年期間叫外送注意了！foodpanda配合台北、高雄跨年管制時間，管制區將暫停外送服務，外帶自取不受影響；Uber Eats則將配合交通管制半小時暫停服務，交通管制結束後恢復正常營運。

foodpanda表示，配合跨年管制時間，台北跨年管制區自12月31日18:00暫停美食外送、生鮮雜貨及該時段的預訂服務，高雄跨年管制區自12月31日14:00暫停服務，外帶自取不受影響，建議消費者可提前下訂，敬請消費者見諒。

foodpanda 跨年管制時間：

台北：12 月 31 日（三） 18:00 至 1 月 1 日（四）3:00 ，暫停外送服務範圍為台北市政府公告臺北最 High 新年城之第三階段交通管制範圍。

高雄：12 月 31 日（三） 14:00 至 1 月 1 日（四）3:00 ，暫停外送服務範圍為高雄市政府公告 2026 高雄跨年晚會之政府公告管制範圍。

Uber Eats表示會配合交通管制，並將提前半小時至交管結束暫停交通管制區域服務，會在交通管制結束後恢復正常營運！

