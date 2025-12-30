跨年叫餐要注意！跨年交通管制2平台宣布暫停外送 時間一次看

foodpanda與Uber Eats跨年夜配合交管 部分時段暫停外送服務。（示意圖／CTWANT資料照）

2025年跨年夜即將到來，台北與高雄兩地將實施大規模交通管制。為配合活動安全及人流管理，主要外送平台 foodpanda 與 Uber Eats 均宣布，將於特定時段在交通管制區域內暫停外送服務，提醒有外送需求的民眾務必提前安排。

根據 foodpanda 公告，台北市部分地區自12月31日18時起至2026年1月1日凌晨3時暫停提供美食外送、生鮮雜貨與預約訂單服務。高雄地區則從12月31日14時起至隔日凌晨3時停止外送。兩地均不影響外帶與自取服務，平台建議用戶可提早下單，以避免不便。

至於 Uber Eats，則將於交通管制前30分鐘起暫停指定區域外送，並於交管解除後恢復營運。台北地區的管制時間為12月31日18時30分至1月1日凌晨3時；高雄則為12月31日14時30分至1月1日凌晨1時30分。

兩大平台管制時段如下：

【foodpanda 暫停服務時間】

台北市：12月31日（星期三）18:00 至 1月1日（星期四）03:00 - 停止服務區域：依台北市政府公告「臺北最High新年城」第三階段交通管制區

高雄市：12月31日（星期三）14:00 至 1月1日（星期四）03:00 - 停止服務區域：依高雄市政府公告「2026高雄跨年晚會」交通管制區

【Uber Eats 暫停服務時間】

台北市：12月31日（星期三）18:30 至 1月1日（星期四）03:00 - 停止服務區域：與台北市「臺北最High新年城」交管區一致

高雄市：12月31日（星期三）14:30 至 1月1日（星期四）01:30 - 停止服務區域：與高雄市「2026高雄跨年晚會」交管區一致

