跨年台東唱太好！A-Lin突公開女明星「喬副乳暗鬥內幕」 網全驚呆

記者蔡維歆／台北報導

A-Lin上傳影片曝光跟師妹互動。（圖／翻攝自IG）

金曲天后A-Lin日前到台東唱跨年，不只實力派唱腔受到肯定，尤其是在舞台上搞笑主持，至今仍是網友討論的焦點。而她昨（6）日在IG曝光後台和其他女明星的互動，只見她一直問小師妹VERNA要怎麼遮副乳，結果VERNA不教她，讓她直接翻白眼走掉，還要導演把VERNA的聲音拉掉，粉絲看到全驚呆笑喊，「妳快去拍八點檔！」

A-Lin在台東跨年演出中身兼「助理主持人」，控場、帶動氣氛不手軟，台上金句不斷。（圖／翻攝自A-Lin IG）

A-Lin片中穿著白色無袖背心，結果看到VERNA的衣服側邊有做綁帶造型，A-Lin問她怎麼綁可以遮副乳？VERNA說只是不想讓肩帶掉下來才縫起來的，不是為了要遮副乳也沒有要教A-Lin的意思。A-Lin聽完轉頭翻白眼碎念，「不想教就不想教，在那邊，年輕人就是這樣子。」下秒立刻對音控說，「她的聲音（卡掉）。」等到上台合唱，只要輪到VERNA時麥克風就沒聲音。A-Lin幽默寫下，「呂明星們的友誼，再不教就醬啊！哈哈哈哈」。

而A-Lin、張惠妹與戴愛玲三大高音天后在跨年夜同台開唱，一路從去年底唱進2026元旦，不僅展現強大現場實力，私下互動也成為粉絲與網友熱議焦點，甚至被戲稱為「烈酒女團」。隨著話題發酵，更有網友巧妙將Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》的熱度，把A-Lin、張惠妹、戴愛玲與片中角色對照，製作迷因圖與玩笑貼文，意外替作品帶來討論聲量。

