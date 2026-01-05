styletc

跨年吃太好？開春動起來、時髦運動鞋服清單搶先穿…lululemon這條神褲顯瘦還收小腹

顏一婕
（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

跨年倒數一過，連續聚餐、宵夜不間斷，肚子先誠實地圓了一圈。新年新希望就是該動起來了吧？開始運動這件事，穿對真的很重要，讓自己甘願出門、願意流汗，還能順便把造型感顧好。開春第一波，就從「時髦運動裝備」下手，一穿上就自帶行動力。

高強度訓練派首選：lululemon Train 系列

如果運動清單寫著間歇、重訓、有氧全包，那Train系列絕對是核心戰友。Wunder Train No Line™ 高腰緊身褲今年進化成「無前縫線設計」，對女生來說根本是福音—視覺俐落、穿著零尷尬，動再大也不怕卡，重點可以把小腹收好、超顯瘦。

（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）


快乾布料專為高溫流汗設計，運動完依然乾爽，少了黏膩感，專注度直接提升。25吋與28吋褲長選擇，無論高個或小隻女都能找到完美比例，再搭配同系列Full ZipJacket，從健身房到咖啡店一套搞定。

lululemon Wunder Train Full Zip Jacket／4,480元，Wunder Train No Line HR Tight 28”／3,680元（圖／品牌提供）
lululemon Wunder Train Full Zip Jacket／4,480元，Wunder Train No Line HR Tight 28”／3,680元（圖／品牌提供）


休閒派也要有態度：lululemon Scuba 系列

不是每天都要爆汗，更多時候需要的是「看起來很會運動」的舒適穿搭。Scuba 系列這季的Black Plum色調自帶節慶與質感濾鏡，寬版剪裁漏斗領半拉鍊上衣，用棉質混紡搖粒絨布料撐起柔軟又保暖的幸福感。搭配中腰寬管褲，整套就是「下樓倒垃圾也很時尚」的最高境界。

Scuba 寬版剪裁漏斗領半拉鍊式上衣／3,980元，Scuba 中腰寬管褲／3,980元（圖／品牌提供）
Scuba 寬版剪裁漏斗領半拉鍊式上衣／3,980元，Scuba 中腰寬管褲／3,980元（圖／品牌提供）


街頭感運動潮流：UNDER ARMOUR UA Unstoppable 系列

想把運動服穿出態度，UA Unstoppable 直接命中潮流關鍵字。寬版剪裁加上工裝風多口袋，整體輪廓俐落有型，高彈性防撕裂面料再結合 UA Storm 防潑水科技，實穿度完全在線。短版外套搭Cargo長褲，街頭感滿分，不只適合運動，更是日常穿搭的風格武器，完美詮釋運動裝就是自我個性。

Unstoppable WvnRstop短版外套／3,680元，RstopCargo長褲／3,580元（圖／品牌提供）
Unstoppable WvnRstop短版外套／3,680元，RstopCargo長褲／3,580元（圖／品牌提供）


好動好舒適交給它：New Balance Infinion 1080v15

穿搭完成，腳下當然不能馬虎。1080v15 是那種一穿就懂的跑鞋，升級後的 Infinion 中底，在緩震、回彈與穩定之間找到完美平衡，長時間跑步也不易疲勞。工程網布鞋面貼合腳型又透氣，包覆感安心卻不壓迫，專心呼吸、專心前進。

New Balance Infinion 1080v15／4,680元（圖／品牌提供）
New Balance Infinion 1080v15／4,680元（圖／品牌提供）
New Balance Infinion 1080v15／4,680元（圖／品牌提供）
New Balance Infinion 1080v15／4,680元（圖／品牌提供）


新年運動不必太嚴肅，從一套好看的運動服、一雙舒服的跑鞋開始，讓「動起來」這件事變得更時髦，也更容易持續。畢竟，願意出門的那一刻，你就已經贏過沙發上的自己了。

