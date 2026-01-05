跨年吃太好？開春動起來、時髦運動鞋服清單搶先穿…lululemon這條神褲顯瘦還收小腹
跨年倒數一過，連續聚餐、宵夜不間斷，肚子先誠實地圓了一圈。新年新希望就是該動起來了吧？開始運動這件事，穿對真的很重要，讓自己甘願出門、願意流汗，還能順便把造型感顧好。開春第一波，就從「時髦運動裝備」下手，一穿上就自帶行動力。
高強度訓練派首選：lululemon Train 系列
如果運動清單寫著間歇、重訓、有氧全包，那Train系列絕對是核心戰友。Wunder Train No Line™ 高腰緊身褲今年進化成「無前縫線設計」，對女生來說根本是福音—視覺俐落、穿著零尷尬，動再大也不怕卡，重點可以把小腹收好、超顯瘦。
快乾布料專為高溫流汗設計，運動完依然乾爽，少了黏膩感，專注度直接提升。25吋與28吋褲長選擇，無論高個或小隻女都能找到完美比例，再搭配同系列Full ZipJacket，從健身房到咖啡店一套搞定。
休閒派也要有態度：lululemon Scuba 系列
不是每天都要爆汗，更多時候需要的是「看起來很會運動」的舒適穿搭。Scuba 系列這季的Black Plum色調自帶節慶與質感濾鏡，寬版剪裁漏斗領半拉鍊上衣，用棉質混紡搖粒絨布料撐起柔軟又保暖的幸福感。搭配中腰寬管褲，整套就是「下樓倒垃圾也很時尚」的最高境界。
街頭感運動潮流：UNDER ARMOUR UA Unstoppable 系列
想把運動服穿出態度，UA Unstoppable 直接命中潮流關鍵字。寬版剪裁加上工裝風多口袋，整體輪廓俐落有型，高彈性防撕裂面料再結合 UA Storm 防潑水科技，實穿度完全在線。短版外套搭Cargo長褲，街頭感滿分，不只適合運動，更是日常穿搭的風格武器，完美詮釋運動裝就是自我個性。
好動好舒適交給它：New Balance Infinion 1080v15
穿搭完成，腳下當然不能馬虎。1080v15 是那種一穿就懂的跑鞋，升級後的 Infinion 中底，在緩震、回彈與穩定之間找到完美平衡，長時間跑步也不易疲勞。工程網布鞋面貼合腳型又透氣，包覆感安心卻不壓迫，專心呼吸、專心前進。
新年運動不必太嚴肅，從一套好看的運動服、一雙舒服的跑鞋開始，讓「動起來」這件事變得更時髦，也更容易持續。畢竟，願意出門的那一刻，你就已經贏過沙發上的自己了。
