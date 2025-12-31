跨年吃「12顆葡萄」求好運 西班牙人曝正確吃法

源自西班牙的「跨年吃12顆葡萄」習俗近年在台灣掀起熱潮，居住在台灣的西班牙人羅煜辰（Sergio）在社群平台IG上分享正宗吃法，強調葡萄顏色、數量、時機都有講究，若想在新年找到男、女朋友，甚至得躲在桌子底下食用。

源自西班牙的「跨年吃12顆葡萄」習俗近年在台灣掀起熱潮 。（示意圖／pexels）

羅煜辰指出，葡萄顏色必須選擇綠色，其他顏色都不符合傳統；數量則一定要吃滿12顆，代表一年當中的12個月。他特別提到，希望在新的一年獲得幸福、找到男女朋友的人，還需要躲在桌子底下吃葡萄。

關於食用時機，羅煜辰提醒，必須在午夜12點整過後的36秒內吃完所有葡萄，換算下來平均每3秒就要吃掉1顆。他也補充說明，西班牙人跨年當天常會穿紅色內褲象徵帶來好運，不過這並非必要條件，沒穿也無妨。羅煜辰表示，西班牙人跨年時多半一邊看電視、一邊吃葡萄，因為電視節目會提示食用葡萄的時間點，若沒有電視，使用手機時鐘確認時間也可以。

廣告 廣告

這支影片吸引15萬人次觀看，引發網友熱烈討論。網友紛紛留言，「我可以12顆打成汁。一次喝掉嗎！不然36秒12顆。很逼耶。」、「欸？還以為是每一秒吃一顆（瘋狂咀嚼），之前還聽說要用吞的不能咬」、「吃24顆會有兩個男朋友嗎」、「這樣是要看煙火還是要吃葡萄」、「今年新聞會不會報導很多人因吃葡萄噎到」、「三十六秒內吃完的話最後一顆塞嘴巴再慢慢吃可以嗎。真的很怕跨年噎死」。

延伸閱讀

教育部宣布中小學導師加給每月增至4千元 鐘點費提高20%

新北元旦起生熟廚餘回收免分 骨頭、硬殼算一般垃圾

影/萬人搶排紫南宮馬年錢母 彰化伯奪頭香「已等12天」