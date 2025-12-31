跨年吃12顆葡萄脫單？一堆人吃錯 西班牙人親揭正確吃法

葡萄。取自pexels



近年台灣掀起「跨年夜吃葡萄許願脫單」的風潮，歌手魏如萱去年實測，今年就找到另一半，讓不少單身男女躍躍欲試。其實，這項習俗源自西班牙，目的是要祈求好運，一名西班牙人拍片分享傳統吃法，在桌子底下、鐘響後接連吃完12顆。

西班牙跨年傳統「12顆幸運葡萄」起源於1909年，當年葡萄大豐收，為了促銷而有此推廣，久而久之變成習俗，12顆葡萄代表12個月，每敲一聲鐘便吃一顆，象徵月月順利平安。

台灣近年也掀起跨年吃葡萄潮流，重點鎖定「脫單」。魏如萱去年跟風實測，雖然沒能吃完，今年大談姊弟戀，吸引單身男女抱持著不妨一試的心態，這幾天開始採買葡萄。

超商、量販業者也應景推出12顆包裝的葡萄，果然頗受歡迎，有網友表示，在信義區特定門市已經沒貨，還有人跑了6、8間超市沒有買到，哀號「怎麼到處都買不到葡萄啦」。

居住在台的西班牙人羅煜辰（Sergio）則在IG上分享「跨年葡萄正確吃法」，表示要選綠色的葡萄，一定要吃12顆，追求感情幸福、找到男女朋友的人則要躲在桌子底下吃。

網傳在倒數12秒內吃完，羅煜辰澄清，其實是要在新年的12聲鐘響內吃完，每個鐘聲相隔約3秒，所以是在凌晨0時36秒內吃完。

醫師提醒，長者與孩童不宜嘗試，避免發生噎食風險。也有網友覺得只是迷信，笑說就跟以前傳說「對著鏡子削蘋果就能看到未來老公差不多」，呼籲大家當作有趣嘗試就好，小心別噎著也別太執著。

