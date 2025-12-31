「跨年吃12顆葡萄」西班牙轉運儀式在台爆紅 正確吃法曝

葡萄。（示意圖／Pixabay）

即將邁入2026年，大多數人都希望在新的一年求好運，或是單身已久的人想找到伴侶。跨年前夕，社群平台上瘋傳「吃12顆葡萄」能脫單和轉運的神奇儀式，近年已有不少人在跨年夜實測，有人如願，有人則表示無效。而這個儀式其實是西班牙的傳統習俗，一名住在台灣的西班牙帥哥特地拍片說明正確吃法，引發熱議。

近幾年的跨年夜，偶爾能在社群上看到有民眾在挑戰吃12顆葡萄，稱能夠脫單或是轉運，在網友們分享後在台灣爆紅。近日住在台灣的西班牙帥哥羅煜辰（Sergio）在Instagram上傳一段影片，分享如何正確吃12顆葡萄；羅煜辰表示，第一是葡萄顏色一定要挑選綠色的；第二就是必須吃12顆；第三就是要躲在桌子底下吃。

羅煜辰指出，跨年吃葡萄是西班牙的傳統習俗，除了一定要吃12顆之外，其實還必須在跨年12點過後的36秒內吃完，等於3秒就要吃掉1顆，沒那麼容易，所以也像是為了轉運的一種挑戰。

跨年吃葡萄一開始在台灣流行，許多人以為是跟能成功脫單有關，不過，羅煜辰也在留言區回應，「吃跨年葡萄不只為了找另一半，也是為了希望明年更幸運、更快樂，有沒有情侶都可以吃喔」。

事實上，先前就有網友分享，跟著鐘聲一起吃葡萄，敲一次鐘吃1顆，就能確保在36秒內吃完，並且同時要認真許願。據了解，跨年吃葡萄的儀式近年在台灣爆紅，意外帶動葡萄買氣，有賣場還因此出現葡萄缺貨的狀況。

