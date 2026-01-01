跨年合唱慘翻車！昔遭酸「最醜星二代」今又走音 她深夜致歉大咖男星

記者王培驊／綜合報導

中國歌手沈佳潤（左）與毛不易合唱〈不染〉，卻走音翻車。（圖／翻攝自微博）

中國江蘇跨年晚會話題不斷，其中女星沈佳潤與毛不易合唱〈不染〉的舞台，因表現失誤引發高度討論。當晚沈佳潤在演唱過程中多次搶拍、跑調，甚至出現忘詞狀況，與歌曲原本的細膩情緒落差明顯，被不少觀眾形容「聽得出來非常緊張」，也有網友直言「大型舞台明顯撐不住」，相關片段迅速在網路瘋傳。

沈佳潤是中國藝人小沈陽的女兒。（圖／翻攝自微博）

舞台結束後不久，沈佳潤於凌晨親自發文道歉，坦言這是她「人生第一次跨年直播舞台」，站在台上不斷提醒自己要穩住，但緊張仍全面湧上。她透露，下台那一刻心中的不安與懊惱久久無法消散，並直接向合唱對象毛不易致歉，表示自己未能完整呈現彩排時的狀態，「讓毛不易老師擔心了」。她也誠實承認自身仍有許多不足，並寫下「我知道前面的路還很長」，強調會把這次的緊張與遺憾記在心裡，繼續練習與努力，希望未來能更穩定站上舞台。

沈佳潤曾慘遭批評是「最醜星二代」。（圖／翻攝自微博）

毛不易隨後也在貼文下方親自留言安慰，展現高EQ回應。他表示，早在彩排時就已感受到沈佳潤的用心與真誠，雖然對舞台表現感到惋惜，但也認為「初次合作的緊张」本身就是最珍貴的部分，並指出舞台本來就是一門與遺憾共存的藝術，「所有遺憾，都是為了更好的成為」。這段溫暖回應獲得大量網友按讚，直呼「格局真的很大」。

沈佳潤勇於道歉被網友大讚，但也有人認為應該多練習後再站上大舞台。（圖／翻攝自微博）

事件也在網路掀起正反兩極討論。有支持者認為，沈佳潤敢於真唱、不假唱，本身就值得鼓勵，「第一次站這麼大的舞台本來就會緊張」、「沒有一定實力也不敢挑戰〈不染〉」。但也有不少批評聲音指出，跨年舞台對觀眾而言是成熟演出的呈現，「觀眾沒有義務陪藝人練功」、「還沒學會走就想跑」，認為應先累積小型舞台經驗，再挑戰大型活動，包容不該建立在失誤之上。

事實上，沈佳潤的身分本就備受關注。她是中國藝人小沈陽的女兒，童年時曾與父親一同參加親子節目《人生第一次》，卻因外貌遭到大量惡意攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」的標籤。當年小沈陽曾公開自責，認為讓孩子過早暴露在輿論中是自己的錯。面對長期的網路酸言，沈佳潤選擇低調沉潛，19歲時以藝名「NINA」於2025年6月正式在韓國出道，成為BNB MUSIC旗下首位SOLO藝人，試圖以實力重新定義自己。

