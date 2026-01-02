跨年吞12顆葡萄 腎友脫單不成恐麻痺暈厥

今年跨年，好多人流行、在倒數前36秒、吃12顆綠葡萄，這是西班牙的傳統，傳說可以贏來好運勢。但有醫師針對腎友，發出警告，因為一下吃太多葡萄，恐怕會攝取過多鉀，對腎產生嚴重負擔。 其實不只葡萄，水果的鉀高低不同，葡萄12顆、大約只是中鉀，極高鉀包含香蕉，奇異果也達到高鉀，橘子則算是低鉀，但不論含鉀量多少，只要短時間、吃大量，都是負擔，醫師建議，一天水果量抓兩個拳頭，而且要分批吃，不要一次吃掉。

「我想說一件事，我今天口袋裡面有放12顆葡萄，不可能有葡萄汁了吧，葡萄成熟時，因為我親戚說 跨年時間，吃12顆葡萄，我媽聽到會不會 因為我已經，就是想 找到對的人。」

在跨年倒數前，待在桌子下吃掉12顆葡萄，是來自西班牙能帶來好運的傳統，也代表明年將有脫單機會。

民眾 韋小姐：「打鐘 過12點，36秒之內要吃完12顆葡萄，(所以身邊的人)，(有試過這樣子的方式嗎)。」

民眾 郭小姐：「有 我有刷FB看到，好像有一個很高級的百貨公司，還有出一個包裝，好像12顆葡萄很貴的樣子，好像你在跨年之前，每分鐘吃3顆 如果全部吃完，就可以得到幸福的樣子。」

不過短時間吃大量葡萄，除了會有噎到的風險，其實對於腎功能不好的患者，也有隱憂。

林口長庚臨床毒物中心主任 顏宗海：「它(葡萄)平均100公克，就含有150毫克的鉀離子，如果我推算來說，如果洗腎患者一口氣吃12顆葡萄，它鉀離子含量就90毫克，這對洗腎病人來說太多了，擔心代謝不掉，他(洗腎患者)可能造成高血鉀症。」

高血鉀症對部分病人會有手腳無力麻痺的症狀，嚴重會有心律不整、甚至猝死的風險。專家提醒，洗腎病友不是不能吃水果，而是不要短時間又大量攝取，免得脫單不成，身體先負荷不了。

