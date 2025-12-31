「跨年味」越來越淡？網回一句話掀共鳴 網友吵翻

有網友提問，為何越來越沒有跨年的感覺。（圖／東森新聞）





在2025年的最後，有網友在Threads發文直呼「你們不覺得今年很沒有跨年的感覺嗎？」貼文迅速引發討論，不少人留言共鳴，認為長大後節日感變淡。

一句「沒感覺」掀共鳴

該篇貼文短短一句話，引來大量互動，不少人認為出社會後節日氛圍逐漸消失，「過什麼節日都沒感覺了」、「每年都會有人這麼說，我每年都這麼覺得」、「一樣是在家裡看YT」。

跨年晚會派也加入戰局

也有網友認為「沒跨年感」只是生活安排不同，「那是你沒人約」、「跨年晚會動起來，人擠人才有跨年感」，有人分享自己特地把家人約出門，準備一起看煙火；還有人用玩笑方式調侃，「因為還沒有大跳，所以氣氛還沒有拉到最高」。

天災人禍與現實壓力 成「不想跨年」理由

另有不少網友提到今年事件頻繁，覺得「安全在家比較重要」，也有人提到近期社會事件帶來陰影，只希望平安度過；此外，也有人直指現實因素影響心情，因元旦落在週四、週五仍要上班，「12/31就只是12/31，睡個覺就1/1了」、「躺床上倒數完直接關燈睡覺比較實在」。

更多東森新聞報導

她跨年吃12顆葡萄後「情斷7年男友」超慘經歷網看哭

北市跨年晚會「史上最高規格維安」 出動逾3千警民力

北捷42小時不收班！「這2站」進站免費搭

