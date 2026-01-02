跨年命案！女子陳屍花蓮山區公墓 涉案男友是鄉代兒

花蓮縣玉里鎮山區一處公墓發生陳屍命案，被害人男友涉嫌重大。 圖：翻攝自記者爆料網

[Newtalk新聞] 花蓮縣玉里鎮山區公墓跨年當天驚傳命案。一名女子被發現全身赤裸倒臥路旁，身上多處明顯外傷。檢警調查發現，報案的50歲呂姓男友涉嫌重大，依涉嫌殺人罪嫌移送法辦，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。呂男背景也被挖出，父親曾為卓溪鄉資深鄉民代表，引發當地高度關注討論。

警方指出，案發地點位於玉里鎮山區公墓上方果園。12月31日上午，呂男曾自行報案稱女友「沒有呼吸心跳」，並表示兩人發生爭執後，林女自行跳車導致身亡，試圖將林女身上傷勢推諉給其前夫。在現場女子全身赤裸倒臥路旁，鑑識人員發現林女頸部有明顯勒痕，四肢與身體多處瘀傷、挫傷，且臀部留有疑似輪胎輾壓痕，與呂男說法明顯不符。

廣告 廣告

此外，警方在呂男車輛前、後保險桿發現撞擊痕跡及血跡反應。警方調查，呂男本身有吸毒、販毒前科，於去年10月與林女開始交往。全案經警方蒐證後，依殺人罪嫌將呂男移送花蓮地檢署偵辦。

檢方複訊後認為，呂男犯罪嫌疑重大，有逃亡及勾串共犯之虞，且所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑，向花蓮地方法院聲請羈押禁見獲准。全案後續仍待進一步釐清犯案動機及詳細經過。據了解，呂男父親曾為7屆卓溪鄉鄉民代表及鄉代會主席。此次案件發生後，也在地方引發高度關注。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

跨年夜惡意加料！莊家班雙北10店遭倒異物恐嚇 3嫌收押禁見

(影) 中共對台軍演 美國務院開罵了! 北京籲表態「一個中國」 這些國家不理會.....