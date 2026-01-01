南部中心／綜合報導

高雄一名黃姓男子，元旦凌晨2點多，和朋友開心跨年完，酒後騎乘電動滑板車上路，警車在路上巡邏見狀，追上前盤查，更發現黃男渾身酒氣，酒測值達0.32，被依公共危險現行犯逮捕。

跨年喝太High！ 高雄男「酒駕」電動滑板車遭逮

員警盤查過程中，聞到男子飄散滿身酒氣，立刻對男子實施酒測，酒測值高達0.32，果然超標。（圖／翻攝畫面）

元旦凌晨2點多，馬路上有兩名男子騎著電動滑板車，其中一名身穿黑色上衣的男子，更騎到路中央，還一路蛇行，完全無視對向車道，迎面而來的巡邏警車，員警見狀，立刻掉頭，上前追緝。男子被警方攔查後，似乎知道事情大條了，不斷道歉求饒。

廣告 廣告

跨年喝太High！ 高雄男「酒駕」電動滑板車遭逮

電動滑板車屬於動力交通工具，依法不能行駛在道路，酒後騎乘視同酒駕，黃姓男子最後被上銬逮捕，依公共危險罪送辦。（圖／翻攝畫面）

員警盤查過程中，聞到男子飄散滿身酒氣，立刻對男子實施酒測。這一測，男子酒測值高達0.32，果然超標。事發地點在高雄鹽埕區的大義街，26歲的黃姓男子，和朋友跨年完，酒後竟然不搭車回家，反而騎乘電動滑板車上路，而且還囂張的騎到路中央，把自己與他人身陷危險之中。高雄市警察局鹽埕分局五福四路派出所長鍾易修表示，測得酒測值已超過法定標準，依道路交通管理處罰條例，第69條第5項規定開罰，全案依刑法公共危險罪移請高雄地檢署偵辦。警方說，電動滑板車屬於動力交通工具，依法不能行駛在道路，酒後騎乘也視同酒駕，因此還是要被上銬逮捕，依公共危險罪，移送法辦。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：跨年喝太High！高雄男「酒駕」電動滑板車遭逮

更多民視新聞報導

離譜! 三重男酒駕拒檢還沿路違規 警狂追4公里成功逮人

花蓮男為照顧"臥床7年妻"躲通緝 入監前哭求:回家一趟

20歲小媽媽為領養狗！放9月嬰在家7小時」竟全身傷猝死

