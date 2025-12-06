跨年國旅看漲！大巨蛋對面飯店喊2.3萬 全台迎2026住宿一次看

【記者莊偉祺／台北報導】迎接跨年，全台國旅受惠演唱會經濟等元素看漲，台北大巨蛋正對面飯店喊出煙火房2.3萬元，高雄飯店也祭出近20萬元的跨年派對抽獎獎項，更有跨年當晚7點後入住更便宜等選擇。

大巨蛋經濟持續發酵！隨著TWICE宣布大巨蛋演唱會加場，Jolin蔡依林也在台北大巨蛋連開3場跨年演唱會，12萬張門票全數售罄，預計將吸引大量歌迷湧入周邊。位於大巨蛋正對面的國聯大飯店具地理優勢，成為跨年期間最搶手的住宿選擇之一，散場後可直接欣賞台北101煙火，目前跨年住宿方案單日的房價格每晚8000元起，3天2夜的面101煙火房價格（含早餐2客）則為2萬3000元起。

台北萬豪酒店也推出一系列餐飲饗宴及跨年派對，包含一樓大廳Lobby Lounge於12月31日推出晚晚餐「跨年夜饗樂時光」，有多國美食及酒品無限暢飲，每位2026元。20樓高空景觀餐廳INGE’S Bar&Grill跨年夜晚間10時起更推出「高空跨年派對」，入場門票每位2000元，可在270度高空中欣賞現場DJ演出，並直擊台北101跨年煙火景致。

20樓高空景觀餐廳INGE’S Bar&Grill。台北萬豪提供

同屬萬豪國際酒店集團旗下的台北國泰萬怡酒店，看準跨年商機將於12月9日起至明年1月5日推出優惠活動，期間於任一餐廳及客房消費，單筆消費滿萬元即可獲得抽獎券，最大獎為總統套房或濟州航空台北-仁川/釜山單人來回機票。

跨年住房房型。國泰萬怡提供

高雄萬豪酒店將於12月31日晚間在8樓萬享大宴會廳舉辦「迎光翱翔2026跨年派對」，以頂級桌菜與吃到飽打造跨年餐飲，並邀歌手林凡、林芯儀接連獻唱，活動更祭出總價值近20萬元的豪華抽獎，包含大溪威斯汀、李方艾美酒店及台北萬豪酒的住宿券等。

跨年派對將祭出近20萬元的抽獎獎項。高雄萬豪提供

同樣位於高雄的承億酒店為迎接跨年祭出2大住房優惠，即日起可預訂「好吃好睡一泊二食專案」入住經典和式房每晚5999元起，再享跨年派對加購價每人800元；以及「只想躺好晚進專案」凡憑跨年派對手環於12月31日當晚7點後入住，即享經典行政房每晚6100元起。

館內BAR KAO泰式餐酒館獨立KTV包廂能以第一排高空視角直擊夢時代煙火。承億酒店提供

台南和逸飯店則推出「嗨High 2026」住房專案，每晚4999元起、2晚7999元起，含自助式早餐，3天2夜方案更加贈500元商圈抵用券，可使用於國華友愛商圈、海安商圈、西門淺草公有零售市場，上百家特色小店折抵消費。12月31日入住可免費參加「逸~哈~牛仔馬上跨年趣」活動，包含聖誕熄燈儀式、親子闖關遊戲與宵夜酒水暢飲，壓軸抽獎還將送出萬元住宿券。

12月31日入住可免費參加「逸~哈~牛仔馬上跨年趣」活動。台南和逸提供

東部方面，宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起推出「乘日飛行」1泊2食住房專案，期間規畫5大限定活動，包含配戴髮箍與梅花鹿合影可兌換牧草、穿著紅色衣物或節慶配件即可享滑索買2送1並可兌換牧草餵水豚等。12月31日入住還可參加跨年晚會，在節目、美食與抽獎陪伴下熱鬧迎接2026年。

穿著紅色衣物或節慶配件即可享滑索買2送1並可兌換牧草餵水豚。宜蘭綠舞提供

