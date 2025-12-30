跨年國道看煙火最高罰6千！高公局鎖定6大路段加強取締（高速公路示意圖/本報資料照）

跨年將至，交通部高速公路局預估元旦及前一日將有跨年及賞曙光等活動，提醒民眾若要開車務必養足精神並繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛、勿酒駕。另也提醒，跨年夜行駛國道時，請避免為觀賞跨年焰火而放慢車速或於路肩逗留，已請警方於6處路段加強取締。

高公局表示，115年元旦假期即將到來，預估元旦當日及前1日將有跨年及觀賞元旦日出等活動，由於跨年活動為深夜時段，且可能有民眾同時參與跨年及觀賞日出等活動，熬夜將影響身心狀態，提醒民眾優先選擇搭乘公共運輸，若要開車時請務必養足精神並繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛、勿酒駕；若行車途中感覺疲勞，請至鄰近服務區、休息站或下交流道稍作休息，以維他人及自身行車安全。

高公局也提醒，跨年夜行駛國道時，請避免為觀賞跨年焰火而放慢車速或於路肩逗留，影響行車安全。另依據「道路交通管理處罰條例」第33條第1項，汽車行駛於高速公路，違規減速、臨時停車或停車、未依規定使用路肩，將處汽車駕駛人新臺幣3千元以上6千元以下罰鍰。

高公局已請國道公路警察局元旦跨年當晚於國1汐五高架、后里、台中及大雅，國3古坑及國10仁武至燕巢等車輛易慢速行駛或臨停逗留之路段，加強巡邏並驅離、取締違規車輛，請民眾務必依規定行駛，以免提高事故風險及避免受罰。

高公局提到，為紓緩元旦當日及前1日跨年及旅遊車潮，將視車流狀況機動開放路肩及實施匝道儀控等措施；另元旦當日將改為單一費率收費（75折，無20公里免費），籲請短程用路人盡量利用地方道路前往目的地。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

