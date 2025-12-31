跨年報喜！33歲佐藤玲閃嫁大4歲男神 親筆信報告粉絲

佐藤玲（右圖）在跨年前夕宣布與大野拓朗的結婚喜訊。翻攝IG@ryosato19920710、翻攝IG@takuro.ohno

2025年最後一天，33歲日本女星佐藤玲趕在年末報喜，宣布與大4歲的男星大野拓朗結婚了！

兩人今個別透過社群平台發布婚訊，夫妻倆都誠意十足地寫了封親筆信，大野拓朗除了感謝出道15年來粉絲不變的支持，也盼望迎來人生新的轉捩點的自己，能持續成長。佐藤玲也表示，日後會更謹慎自持，誠實面對作品創作與表現上的各種探索。

兩人7月曾一同參與舞台劇演出。翻攝IG@ryosato19920710

佐藤玲曾陸續參演《ON 異常犯罪搜查官·藤堂比奈子》、《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》等戲劇。大野拓朗則曾來過台灣拍攝電影《再一次，台灣見》。引人注目的是，近年還參與製作的佐藤玲，7月推出的舞台劇《海與陽傘》就曾找來大野拓朗參演。

大野拓朗寫了一封親筆信，與粉絲分享結婚一事。翻攝IG@takuro.ohno

佐藤玲也寫了一封親筆信。翻攝IG@ryosato19920710



