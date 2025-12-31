跨年外送注意！北高配合交通管制 雙平台暫停服務至凌晨3點

【緯來新聞網】今（31日）是2025年最後一天，許多民眾都已安排好跨年計畫，各縣市的跨年晚會也即將登場。不過，foodpanda和Uber Eats配合交通管制，部分地區的外送服務將暫停，最早下午2點開始，提醒想叫外送的人要注意。

跨年夜2大平台將暫停服務。（圖／翻攝畫面）

為了因應台北和高雄跨年晚會的交通管制，外送平台foodpanda、Uber Eats以及Uber將在指定區域暫停服務。Foodpanda說明，台北地區的管制時間為12月31日晚間6點至1月1日凌晨3點，暫停外送服務的範圍，將依台北市政府公告「台北最High新年城」第三階段交通管制區域為準，包含光復南路以東、忠孝東路以南、信義路莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西，全面禁止車輛行駛及進出。

台北地區管制路線。（圖／台北跨年晚會官網）

高雄地區自12月31日下午2點起提前啟動管制，至1月1日凌晨3點結束，外送暫停範圍為高雄市政府公告的「2026高雄跨年晚會」交管區。

高雄地區管制路線。（圖／高雄跨年晚會官網）

foodpanda表示，屆時暫停項目為美食外送、生鮮雜貨以及該時段的預訂服務，但外帶自取不受影響。



另外，Uber Eats和Uber也宣布，將依告縣市政府公布的跨年交通管制時間彈性調整服務，原則上會在交管開始前30分鐘暫停交通管制區域內的服務，並於管制解除後恢復正常營運。



Uber表示，跨年期間整體形成功能不受影響，但考量當晚人潮和道路壅塞狀況，建議民眾避免使用「提前預訂」功能，改採即時叫車，以降低行程延誤風險。假如已事先預約行程，建議主動聯繫駕駛，協調避開交管路段的上下車地點，同時跨年夜搭車務必確認車牌號碼、車型和廠牌是否與APP顯示資訊一致，並核對駕駛本人與系統中的基本資料照片相符，以確保乘車安全。

