跨年多雲短暫雨機率大 台北101煙火最佳觀賞點曝光

即將迎來跨年，不少人都期待看台北101煙火，氣象專家林得恩就表示，根據今晨歐洲模式模擬顯示，今年跨年夜到明年元旦，台北的天氣以多雲短暫雨發生機會較大，氣溫會在攝氏15至18度之間，因此最佳觀賞地點，會在101的東側、南側備雨具、近距離觀賞。

林得恩指出，明(2026)年觀賞101跨年煙火，可以分2種不同情境，首先是沒下雨時，環境風場就變得非常關鍵，包含風向及風速。基本口訣站在「上風處」看煙火，畫面最乾淨；站在「下風處」，容易被煙霧蓋住。預判今年12月31日晚間至明年1月1日清晨，台北地區受東北季風南下影響，環境的中低層（地面至1500公尺）風向應在東北風至偏東風之間，風速則在3至8m/s之間。初步判斷，煙霧會往西南到偏西方向飄移。最佳觀賞方位以101的東側、南側最推薦；國父紀念館南側草地、象山中低段平台、世貿三館外圍及吳興街、福德街一帶高處都是較佳選擇。

下雨時，因雨水和厚雲層都會降低觀賞煙火的清晰度，尤其是高空煙火容易被雲層蓋住，嚴重影響視覺的能見度，這時雨勢大小就比風向要來得更為重要，近距離觀賞勝過高視角遠處眺望佳。

林得恩透露，根據今晨歐洲EC-AIFS數值模式模擬結果顯示，今年跨年夜到明年元旦，台北的天氣以多雲短暫雨發生機會較大，氣溫會在攝氏15至18度之間；所以建議觀賞101跨年煙火，可以選擇在101的東側、南側，備雨具、近距離觀賞最佳。

