跨年夜亞洲唯一！ 雲林摩天輪雙輪煙火10分10秒十全十美

雲林劍湖山世界「2026舞力High摩天輪跨年晚會」，煙火長度將長達10分10秒，代表「十全十美」。（圖：劍湖山世界提供，黨韻如攝）

迎接2026，跨年夜何處去？雲林縣知名遊樂區將連續第19年舉辦跨年煙火秀，不但端出長達10分10秒的「摩天輪跨年煙火」，還加碼舉辦K-Pop排舞大賽，要陪遊客一起跳進新的一年。（龐清廉報導）

跨年看煙火，台北101、雲林劍湖山和高雄義大，分別是北中南三地最佳的觀賞景點之一。為迎接2026年，雲林劍湖山今年安排許多精彩活動，要為民眾帶來聽覺與視覺上的震撼驚喜。

迎接2026，雲林劍湖山跨年晚會安排許多精彩活動，要為民眾帶來聽覺與視覺上的震撼驚喜。（圖：劍湖山世界提供）

劍湖山世界總經理曾慶欑表示，劍湖山世界「2026舞力High摩天輪跨年晚會」人氣強到爆表，主題飯店跨年期間的所有客房，還有園區內VIP煙火觀賞席日前一開賣就立刻秒殺完售，為了回應遊客熱情，園方只好再開放最後的「施放保留席」。

至於眾所矚目的跨年煙火，則是由「摩天輪」為主體，結合長達1000公尺的「舞擺環山煙火」以及「炫彩摩天輪雷射燈光秀」進行璀璨展演，施放時間長達10分10秒，象徵十全十美。為了讓遊客享受最完美的視覺饗宴，煙火施放角度都經過精密試算，會讓觀眾感受到被煙火與雷射光環繞的震撼美景，帶領大家從2025一路High到2026。

摩天輪煙火讓觀眾感受到被煙火與雷射光環繞的震撼美景。（圖：劍湖山世界提供，鄧柏佑攝）

除了煙火，首屆「K-Pop排舞大賽」40支隊伍經過初賽和複賽的角逐後，也將於跨年夜在劍湖山世界進行最後決選，爭奪超過20萬元的總獎金，摩天輪下跳出最熱血的舞蹈現場，保證全場尖叫不斷。

跨年晚會卡司陣容也超豪華！主持人GINO、可緁帶來滿滿能量，還有艾薇、TRI.BE KELLY林韋希、翁鈺鈞、一綾等多組實力派歌手輪番演出。另外，人氣啦啦隊成員丹丹、安娜、潔潔，以及舞蹈名師藍波老師也會帶領全場倒數，陪你迎接全新的2026。

為服務遊客今年劍湖山跨年煙火晚會，特別推動入園優惠，當天壽星甚至只要100元就能入場。（活動與票券資訊，請上劍湖山世界主題樂園官方網站查詢。）