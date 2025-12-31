跨年夜人山人海！北捷全線總運量衝破265萬人次 市府周邊4站「少4.5萬人次」

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

台北市跨年晚會昨（12月31日）登場，雖然天氣不佳，但許多民眾仍不畏風雨出門進行跨年活動，對此，台北捷運也祭出疏通方案，自昨日早上6時起營運至元旦24時（小碧潭支線及新北投支線除外），連續42小時不停班。根據北捷統計，截至昨日晚間11時，捷運全線總運量破265.7萬人次，較去年跨年平均運量增加0.3萬人次，不過市府4站則是較去年減少約4.5萬人次。

根據北捷統計，截至昨日晚間11時，捷運全線總運量破265.7萬人次，較去年跨年平均運量增加0.3萬人次。（圖／北捷臉書）

「台北最High新年城2026跨年晚會」於昨日晚間在台北市政府前廣場舉行，雖然天氣不佳，但仍吸引許多民眾前往共襄盛舉。

廣告 廣告

根據北捷統計，截至昨日晚間11時，捷運全線總運量約265.7萬人次，較去年跨年平均運量增加約0.3萬人次；至於臺北市政府周邊4站（市政府站、國父紀念館站、臺北101/世貿站、象山站），從昨日下午4時至晚間11時，運量約18.8萬人次，較去年跨年同時段運量減少約4.5萬人次。

更多FTNN新聞網報導

跨年夜悲劇！高雄貨車輾斃機車騎士 駕駛崩潰：已經開很慢了

2025台北跨年交通懶人包！ 捷運免費站點、停車管制資訊、接駁車路線一次看

7.0強震全台有感 北捷慢速巡軌後23:25恢復全線營運

