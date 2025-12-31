跨年夜低溫又下雨恐釀猝死 醫示警：喝酒狂歡「酒後寒」最危險

今天就是跨年夜，中央氣象署表示，受東北季風影響，北部與東北部天氣偏涼、雨勢不斷。如此，戶外濕濕冷冷的天氣，許多民眾已決定今晚在酒吧、夜店狂歡跨年。醫師示警，今天氣溫偏低又濕冷，喝酒狂歡需當心「酒後寒」，此為引發心肌梗塞、腦中風等猝死最危險的時刻，建議進出室內外、溫差過大環境時，務必注意保暖。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，天冷時，許多民眾認為喝酒可以取暖，原因是喝酒可以讓血管擴張，此時身體在散熱狀態，感覺溫暖，但同時會加速體溫流失。因此喝酒後，如果這時候冷風一吹，在體溫快速流失、血管收縮下，感覺特別的冷，這就是「酒後寒」，而血管擴張後又快速收縮下，血壓容易上升，進而增加腦、心等急性疾病的風險。

因此，在已經喝酒的狀態下，甚至是酒醉時，要到室外活動應穿好保暖衣服，再踏出室外，不要匆匆忙忙，避免心肌梗塞、腦中風。林謂文表示，跨年時刻，大家喜歡徹夜狂歡或追第一道曙光，在如此高張力下，將致自律神經失調、血壓快速上升，對慢性病者來說，潛藏極大的風險，目前三高已非高齡者專利，許多年輕人也有三高，一定要多加注意，建議跨年後就應返家休息，切忌熬夜。

「若身體不好，如有三高、心臟疾病等病史，千萬不要挑戰自己，避免發生憾事。」林謂文指出，今天愈晚愈冷且下雨濕冷，氣溫驟降速度更快、體感溫度更低。體感溫度受氣溫、濕度及風速影響，若在低溫、潮濕、風速大的環境下，民眾會感覺特別冷，如同一樣是10度氣溫，在台灣潮濕的氣候與在美國的乾燥氣候下，身體對氣溫的感受完全不同，外出跨年民眾一定要注意保暖。

林謂文提醒，保暖首要針對頭部、頸部的中軸線保暖，如戴上帽子、圍巾，另手套也不可或缺；穿衣上最好方式是「洋蔥式穿衣法」，最裡面可穿一件發熱衣或透氣排汗的衣物，接著外出服搭配毛衣或背心，最後是羽絨外套、防水外套等，進出人潮擁擠場所應佩戴口罩，避免病毒、細菌感染，也有保暖效果，特別是有高齡、三高、心腦疾病等患者應避免外出，若需外出一定要注意保暖。

