跨年夜住宿「當天遭取消」！ 女控疑高價轉賣 業者否認

新北市 / 綜合報導

有一名鍾小姐指控，去年11月底就預訂好跨年夜的住宿，也支付4千5百元訂金，卻在跨年當天凌晨，突然遭旅宿業者取消訂單，事後跟旅宿業者討論，除了退回訂金，還會再多賠償2千5百元，不過到了約定日期，卻只收到訂金款項，後續聯繫業者都遭到無視，而他發文後，發現還有其他民眾跟他遇到類似狀況，對此旅宿業者則回應，是內部疏失，絕對沒有將房間高額轉賣。

巨大公牛現身搭配聲光效果，帶給觀眾滿滿的視覺震撼，天后蔡依林年底首度登上大巨蛋開唱，20年粉絲的鍾小姐，特地從台南北上跟偶像一起跨年，但11月底就訂好的住宿卻突然泡湯， 當事人鍾小姐說：「12月28日的時候，我還有跟他確認就是，訂房有沒有含早餐，對，然後狗狗的一些確認事項，12月31日當天半夜，臨時不接待寵物入住，對，那我們找到早上4點，才找到房間，然後還要做訂房的手續，然後匯款的手續。」

預訂12月31日至1月2日，一共3天2夜的住宿，還匯了4500元的訂金，但跨年當天業者突然取消訂房，退款訂金後續說好的賠償竟也縮水， ，當事人鍾小姐說：「老闆願意7000(元)補償給我們，7000就是含4500的訂金，所以實際賠償就是只有2500(元)，我們有約定，就是1月7日下午5：30，對，他匯來只有4500(元)。」

事件就發生在新北市淡水區這間行旅，過去還曾被評為優質旅宿，鍾小姐PO網後，發現竟有民眾也遇到同樣狀況，鍾小姐在當天被旅宿業者以不接待寵物為由取消訂單，而另外一位民眾，則是在跨年前一週，被告知旅館正在進行整修，要取消訂單，說辭矛盾有出入，也讓她懷疑業者是想取消低價訂單，再高價轉讓給其他消費者。

當事旅宿業者說：「這個部分就是因為是內部的疏忽，我們也就是針對這件事，做一個即時性的處理這樣子。」當事旅宿低調回應，但GOOGLE評論，已經被洗到只剩1.8顆星，跨年熱門時段，突然莫名取消住宿，恐怕已經失去顧客信任。

