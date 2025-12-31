跨年夜來了！Uber Eats、foodpanda暫停服務

▲Uber Eats、foodpanda 跨年夜暫停服務。（圖／官方提供）

[NOWnews今日新聞] 2025年最後一天，今（31）日就是跨年夜，兩大外送平台foodpanda與Uber Eats宣布，配合台北及高雄市府公布的三階段交通管制，管制區域將暫停外送服務。

foodpanda、Uber Eats外送 跨年夜暫停服務時段

foodpanda

台北：18時起至凌晨3時，暫停美食外送、生鮮雜貨配送及相關預訂服務，外帶自取不受影響。

高雄：14時起至凌晨3時暫停外送，外帶自取不受影響。

Uber Eats

台北：18時起至凌晨3時，暫停美食外送、生鮮雜貨配送及相關預訂服務，外帶自取不受影響。

高雄：14時30分起至凌晨1時30分暫停外送，外帶自取不受影響。

跨年晚會管制 台北、高雄市進行三階段管制

台北市：

第一階段為晚上7時至8時，涵蓋松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北，以及逸仙路與基隆路以東區域，管制區內車輛僅可出不准進；第二階段為晚上8時至10時，擴大至逸仙路、仁愛路及基隆路地下道，全面禁止車輛行駛及進出。

第三階段則是晚上10時至凌晨3時，包括光復南路以東、忠孝東路以南、信義路至莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西，以及信義快速道路，管制措施為進城車輛僅能右轉松德路，左轉市府路受限，出城則可通行。

高雄市：

第一階段為下午3時起，包括中華路（正勤－舊凱旋）、舊凱旋路（成功－中山）、中山路至籬仔內路、以及中華五路939巷及興發路；第二階段晚上9時起，範圍為成功路（復興路至舊凱旋路）。

第三階段管制時間則視情況而定，範圍涵蓋成功路（復興路至舊凱旋路）、中華路（正勤至舊凱旋路）以及復興路（成功路至中山路）。

