跨年夜倒數變天！冷氣團報到低溫下探14度 迎曙光這2地最有機會

跨年夜進入倒數，台灣天氣也將迎來明顯轉折。氣象分析指出，近期籠罩全台的大陸冷氣團已逐漸減弱，週末至下週一氣溫回升，但跨年夜起冷空氣再度南下，強度不排除達大陸冷氣團等級，元旦當天將是這波冷空氣影響最明顯的時段，提醒民眾外出迎跨年、追曙光務必做好保暖準備。

天氣分析師廖于霆在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今（28）日起全台氣溫明顯回升，北台灣與宜蘭高溫約20度左右，中南部及花東地區可達24至26度，南來水氣減弱，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部有零星短暫雨，其餘多為多雲天氣。這波回暖將在週一達到高峰，天氣相對穩定，中南部與東南部可見陽光，是跨年夜前最後適合洗曬的好時機。

不過，天氣轉折將自週二開始。廖于霆指出，隨著東北季風增強，北台灣雲量增多並轉為局部降雨，氣溫也將由北往南逐步下滑。到了週三跨年夜，冷空氣影響進一步加劇，各地低溫約15至17度，且水氣增加，北部與東半部將呈現濕冷型態，戶外倒數活動恐感受明顯寒意。

展望元旦天氣，廖于霆直言，冷空氣影響將達到最強。北部與東半部因雲層厚實且局部降雨，見到元旦日出的機率偏低；相較之下，中南部與台東地區迎曙光機會較高，但清晨氣溫相當低，部分平地可能下探14至15度。元旦過後至週五、週六，在乾冷空氣與輻射冷卻作用下，清晨仍偏冷，直到週六白天冷氣團才會逐漸減弱。

