跨年夜偷渡！西非甘比亞移民船翻覆釀7死、96人獲救 百餘人失蹤

西非國家甘比亞（Gambia）外海12月31日晚間發生重大船難。一艘載有超過200名非法移民的偷渡船隻在跨年夜間在該國北岸區附近海域不幸翻覆，甘比亞國防部1日證實，目前已打撈起7具遺體，並成功救出96人。由於失蹤人數仍逾百人，搜救行動仍在持續進行中。

甘比亞外海發生一起非法移民偷渡船隻翻覆事件，目前已釀7死。 （示意圖，非當事船隻／《美聯社》）

根據《土耳其廣播公司》國際頻道（TRT World）報導，這艘失事船隻據稱載有超過200名非法移民，試圖前往西班牙加那利群島（Canary Islands）。甘比亞首都國防部聲明指出，獲救的96人中，有10人傷勢危急，目前正在接受緊急醫療救治。聲明中並未詳細說明其餘百餘名乘客的具體行蹤，僅表示相關單位正全力搜救中。

從西非海岸橫跨大西洋前往加那利群島的航線，被公認為全球最致命的移民路徑之一。根據歐盟（EU）統計，2024年有超過4.6萬名非法移民抵達加那利群島，創下歷史新高；人權組織「Caminando Fronteras」的數據更顯示，同年有超過1萬人在旅途中喪生，死亡人數較2023年激增58%。這條航線充滿變數且海象惡劣，非法移民者往往搭乘超載且結構簡陋的木船冒險出海。

這起意外再次引發國際社會對西非移民危機的關注。甘比亞外海近年來船難頻傳，2025年8月也曾發生一起載有移民的船隻翻覆事故，造成至少70人死亡，是近年來最嚴重的事故之一。隨著區域局勢不穩與經濟困境加劇，越來越多非洲難民鋌而走險。人權組織呼籲各國政府應加強邊境監控並打擊人口販運集團，以避免類似的人道災難不斷重演。

