跨年夜凶殺案！日31歲美甲師「自家玄關」遭砍慘死 嫌犯在逃中

日本一名美甲師在自家門口遭人殺害。（圖／翻攝自youtube／TBS NEWS DIG Powered by JNN）

日本茨城縣水戶市發生一起駭人命案，一名31歲女子小松本遙2025年12月31日在自家門口遭人殺害，兇手在犯案後逃逸，至今未落網，讓附近居民陷入不安。對此，目前警方已掌握線索，並將此事件列為殺人案件展開調查。

綜合日媒報導，2025年12月31日晚間7時許，茨城縣水戶市一名31歲美甲師小松本遙，被丈夫發現全身是血倒臥在自家玄關，救護人員到場後將人送醫搶救，但最後仍宣告不治。

警方指出，小松本遙被發現時身穿居家服，頭部有多處遭鈍器毆打的痕跡，頸部則有刀刃造成的致命傷，現場大門未上鎖，玄關地面留有大量血跡，顯示兇嫌可能從門口進入，在入口處行兇後直接離開。警方經過進一步調查發現，事發公寓大門使用電子鎖，屋內門窗完整，財物也沒有被翻動或帶走，不排除有熟人犯案的可能。

小松本遙的丈夫向警方表示，兩人當天各自外出，下午4時50分左右曾接到妻子來電表示「準備回家了」，沒想到晚間7時15分他返家時，妻子已倒臥在血泊中。而一名58歲女鄰居表示，這裡平常連小孩哭聲都聽得到，但那天沒有聽到什麼特別的聲音。

據悉，小松本遙在2015年至2017年間，曾因人際糾紛3度報警求助，目前警方已將此糾紛列入調查方向，依殺人案件追查兇嫌下落。

