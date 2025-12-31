跨年夜劍湖山人潮炸裂 近萬人搶看環山煙火排舞秀 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】雲林縣今（2026）年雖多了雲縣府在雲林田徑場舉辦的跨年晚會，但號稱亞洲唯一摩天輪的劍湖山跨年煙火秀，特別結合「舞動無限摩天輪雙輪煙火」、長達1000公尺的「舞擺環山煙火」以及「炫彩摩天輪雷射燈光秀」，打造總長達10分10秒，象徵十全十美的璀璨煙火秀，人氣不減仍吸引近萬人湧進觀賞。

劍湖山的「舞擺環山煙火」以及「炫彩摩天輪雷射燈光秀」跨年煙火秀，人氣不減仍吸引近萬人湧進園區觀賞。（圖／記者簡勇鵬攝）

邁入第19年的劍湖山摩天輪跨年煙火秀，今年推出「2026舞力High摩天輪跨年晚會」，以「舞力最厲害，有你才夠High」的主題，號稱是亞洲唯一的摩天輪跨年煙火秀，並首度舉辦樂園K—Pop排舞大賽，是場迎接2026跨年首選的好去處。

廣告 廣告

縣長張麗善偕同現任和新派任副縣長謝淑亞、陳璧君等為劍湖山首度辦理的K—POP排舞大賽鳴笛開賽。（圖／記者簡勇鵬攝）

其第19次辦理的跨年煙火也特別策劃挑戰感官極限，由亞洲唯一的「摩天輪主體」施放煙火，結合「舞動無限摩天輪雙輪煙火」、長達1000公尺的「舞擺環山煙火」以及「炫彩摩天輪雷射燈光秀」，打造總長達10分10秒，象徵十全十美的璀璨展演；為了讓遊客享受最完美的視覺饗宴，煙火施放角度經過精密試算，只有親臨園區才能感受到被煙火與雷射光環繞的震撼美景，帶領大家從2025一路High到2026，因而今（2026）年的劍湖山煙火秀，仍吸引近萬人遊客湧進園區觀賞，園外周邊自下午起即有不少遊客停車在山腳下，等待迎接催燦的跨年煙火施放。

劍湖山「舞動無限摩天輪雙輪煙火」結合「炫彩摩天輪雷射燈光秀」，仍讓遊客享受了最完美的視覺饗宴。（圖／記者簡勇鵬攝）

劍湖山世界總經理曾慶欑指出，劍湖山今年跨年活動更有別於以往，將舉辦台灣樂園史上首次的「K—POP排舞大賽」；目前已賽事吸引近40支隊伍報名，經過評審嚴格篩選，複賽將於12月25日登場，而最終總決賽則定於12月31日跨年夜的主舞台舉行，讓在萬人見證下，頂尖舞者們將在摩天輪下爭奪超過20萬元的總獎金，為跨年夜注入最熱血的舞蹈靈魂。

邁入第19年的劍湖山摩天輪跨年煙火秀，今年推出「2026舞力High摩天輪跨年晚會」，吸引不少遊客提早入場尋找最佳觀賞視野點。（圖／記者簡勇鵬攝）

曾慶欑表示，摩天輪煙火秀前的跨年晚會卡司陣容堅強，由知名主持人GINO、可緁領軍，攜手艾薇、TRI.BE KELLY 林韋希、麗小花、翁鈺鈞、一綾、林琇琪、安勍、T.Rock 高定言、Ukaz Bai、Zi、蔡宜軒、KNI9HT BEATS、SOUL CHU、DANCE FORCE等實力派演出者輪番上陣。此外，人氣職棒啦啦隊員丹丹、安娜、潔潔以及舞蹈名師藍波老師也將親臨現場，與現場民眾一同倒數，迎接2026年的到來。