跨年夜北北基宜豪雨特報 元旦冷氣團南下低溫探10℃

大台北上午陰雨綿綿，東北季風挾帶水氣，天氣感受濕涼。氣象署提醒，跨年夜北部東半部，降雨時間會比較長，甚至有局部豪雨或大雨，外出跨年觀賞煙火一定要備妥雨具，而想要看到新年的一道曙光，中南部地區機會比較大。

氣象署預報中心技正謝佩芸分析，「中南部平原地區以及金門、澎湖，是看到曙光機率相對較高的地方；桃園以北以及東北部地區雲量都是明顯偏多的，要看到曙光的機率相對就比較低一些。」

而自元旦起，強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫將一路下降，越晚越冷，1月2日到4日各地感受寒冷，溫度最低的時間點將落在3日週六清晨，中部以北低溫下探10℃，空曠地區更低，而雖然0度線逼近北部1500公高山，但水氣稍嫌不足，是否降雪還要觀察。

中央大學兼任副教授吳德榮指出，「受限於水氣比較少，七星山跟大屯山是不是會有一些冰霰，或者一些霧淞的現象發生，那就不太一定了。」

氣象專家提醒，這將是入冬以來最強的一波冷空氣，1月4日起稍微減弱，緊接著又再有冷空氣南下，民眾要做好禦寒準備。

