跨年夜北台濕冷 元旦後恐迎「寒流級冷空氣」

元旦過後將有強冷空氣團報到，強度有機會達寒流等級，提醒民眾注意禦寒。（示意圖／黃耀徵攝）

今天（27日）大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，請務必做好保暖工作，白天北部及宜花高溫18至20度，中南部及台東約22至26度。氣象專家林得恩提醒，跨年夜、元旦期間，北部及東北部濕涼，其他地區雖多雲到晴但早晚溫差較大，而下波強冷空氣團預估在元旦過後開始南下，強度有機會達寒流等級。

氣象署今晨4時許發布陸上強風特報，因東北風偏強，今晨至明晚（28日）苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，冷氣團最強時期已過，今晨氣溫略升，截至5時02分本島縣市平地最低氣溫依序為，新竹（關西鎮）12.1度，新北（石門區）12.2度，宜蘭（五結鄉）12.4度，各地區平地最低氣溫約在12至14度。

吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，各地雲量多，伴隨零星回波，迎風面降雨較持續，中部有局部零星雨。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日「大陸冷氣團」最強時間已過，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫略升、北台仍「濕冷」，應注意保暖；中南部山區及中部平地偶有局部零星雨的機率，白天微涼舒適、早晚冷，亦應注意。

吳德榮提到，3000公尺以上（合歡山、雪山、南湖等）高山，仍有零星飄雪的機率；而2000公尺左右（太平山等）高山，已無飄雪機率。各地區氣溫如下：北部12至20度、中部13至22度、南部14至25度、東部13至23度。

吳德榮表示，明日冷氣團減弱，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下週一（29日）各地晴朗，北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星少量降雨的機率。下週二、三（30、31日）東北季風略增強，北台灣多雲偶有局部短暫降雨的機率，其他各地仍晴朗穩定。

吳德榮說，下週四（1月1日）起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。下週五（1月2日）冷空氣續南下，各國模式模擬歧異大且持續調整，而此波冷空氣的最終強度為何？是否會成為2026第1波「大陸冷氣團」，仍需再觀察。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「跨年夜，東北季風也來湊熱鬧！」下週三（31日）跨年夜，天氣受東北季風增強影響，台灣北部及東北部地區降雨機率增高，中南部山區亦有零星陣雨；這波水氣，元旦過後，因環境風場調整緣故，降雨將擴大影響至東部地區，而由於東半部雲量較多，元旦想要看見第一道曙光的機率相對偏低。

林得恩說到，受東北季風增強影響，北部及東北部地區白天高溫略為下降，台灣各地早晚氣溫仍涼；整體來看，跨年夜、元旦這段期間，北部及東北部屬於濕涼天氣，而其他地區仍屬多雲到晴天氣，但早晚溫差較大；下波強冷空氣團，預估就在元旦過後開始南下，強度有機會達寒流等級，需特別追蹤關注。

