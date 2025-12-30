跨年夜北台轉雨！元旦後恐迎寒流「跌破10度」 最冷時刻出爐

【緯來新聞網】明（31日）是跨年，晚上開始到元旦白天，有新一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，加上水氣偏多，新竹以北到宜蘭、花蓮等地降雨機率增加，要等到週日白天冷氣團遠離，溫度才有回升的機會。

跨年夜到元旦白天，有新一波強烈大陸冷氣團南下。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

天氣風險公司今天在臉書發文指出，跨年夜新竹以北到宜蘭、花蓮一帶降雨機會較高，尤其是在桃園、大台北、宜蘭等地，降雨的時間較長，陰雨的情況比較明顯，外出跨年務必記得攜帶雨具；新竹、花蓮則是偶有局部小雨或飄雨機會，大部分時間以多雲到陰的天氣為主，苗栗以南、中南部地區以及台東一帶就不太受影響，預期可以維持多雲到晴的天氣型態。



跨年夜當晚到元旦清晨，中部、北部、東北部都市地區低溫大約15～17度，空曠地區可能只有14度或以下，南部及花東都市地區低溫17～19度，空曠地區可能只有16度上下，雖然不是特別冷，但也是頗有涼意，戶外活動要注意保暖以及身體健康。



元旦當天早上是強烈大陸冷氣團持續南下的過程， 溫度持續下降，北部、東北部白天高溫大概維持在17～18度左右，中部及花蓮地區高溫也只有20～23度，南部及台東高溫則還有24～26度。元旦晚間到週五、週六是冷氣團持續籠罩的時間，各地較為寒冷，幸好空氣逐漸轉乾，除了東半部仍有局部零星降雨外，其他地方都將恢復多雲到晴的天氣，要等到週日白天，整個強烈冷氣團告一段落，溫度才會逐漸回升。



另外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文提醒，根據最新資料顯示，強烈冷氣團週五抵達後，當天夜晚至週六是最冷時刻，各地低溫將下探10～12度，西部平原空曠地區、內陸近山區有機會10度以下，達到寒流機率偏高，務必做好萬全準備。

