傳因許光漢婚禮場無視張軒睿 章廣辰現身說法還原現場狀況

【緯來新聞網】章廣辰今日（30日）出席中視《舊金山美容院》宣傳活動，首度公開回應先前與張軒睿因許光漢而傳出「友誼變調」的傳聞。針對外界指稱他在邱澤與許瑋甯婚禮上無視張軒睿，章廣辰澄清一切純屬誤會，他還原當時兩人在洗手間外有碰面點頭，可能是旁人觀察角度不同才產生誤解。他強調兩人剛合作完新戲，關係依舊良好，甚至日前還進戲院支持張軒睿演出的電影《泥娃娃》，更開玩笑建議未來兩人可以合作演出「決裂的師兄弟」。

章廣辰新髮型被爸爸形容像耶穌。（圖／記者陳明中攝）

對於這段友誼屢次成為話題，甚至連許光漢都曾為此嚴肅發聲，章廣辰笑稱自己也被這些新聞「娛樂到」，並深刻體會到女星們常被傳不合的無奈，但也呼籲報導應適度。至於好友許光漢先前的表態，他則緩頰表示對方並非生氣，只是態度較為嚴肅，三人私下並未刻意討論此事。

談及戀情，章廣辰語帶甜蜜地表示已被下了「封口令」。（圖／記者陳明中攝）

此外，章廣辰在活動現場以長髮蓄鬍的造型亮相，自嘲被爸爸形容像「耶穌」，並計畫下周剃光以迎接新年。在感情生活方面，針對先前曾透露想追回前女友並結婚生子的計畫，他今日語帶甜蜜地表示已被下了「封口令」，雖然不願多談細節，但幸福神情溢於言表，似乎是好事將近。

